La spitalul de nebuni La un spital de nebuni doctorul se plimba prin gradina sa vada cum reactioneaza pacientii la tratamente. Vede un pacient tragand dupa el o caramida legata cu sfoara. Doctorul intreaba: – Ce faci omule? – Pai, ce sa fac, il plimb pe Azorel… Mergand mai departe, doctorul vede un pacient cu o matura in mana si il intreaba: – Ce faci ma, omule? – Ma plimb cu prietena… Apoi il vede pe Bula cu o conserva legata cu sfoara si il intreaba: – Ce faci mai, Bula? – Tarai conserva asta dupa mine, Dom` doctor… – Bine mai, Bula, dar asta e o conserva? – E conserva Dom` doctor, ce sa fie? Doctorul uimit: – Mai… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

