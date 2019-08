Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 08 si 09 august, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Serban Cantacuzino" al judetului Prahova, organizeaza etapa nationala a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta, la care vor participa cele mai bune 8 echipaje de pompieri voluntari…

- Aproximativ 16 hectare de imas impadurit si padure tanara au fost distruse, duminica seara, in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit la marginea localitatii Chiraftei, a declarat, luni, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Dan Ionascu. Potrivit acestuia, pompierii…

- F. T. Ieri dimineața a fost, intr-adevar, dupa cum anunțam și in numarul de miercuri al ziarului, “Iadul pe pamant” pe DN 1, la intrarea in localitatea Banești. In fapt, un “ iad virtual””, un haos creat taman de cei care sunt chemați de regula sa previna și sa limiteze efectele unei tragedii. Noroc…

- Drumul judetean 230 care face legatura intre localitatile Drajna si Cerasu este blocat complet de aluviuni in mai multe puncte, peste 1.200 de consumatori nu au curent electric, iar mai multe gospodarii din diferite zone ale judetului sunt inundate in urma ploilor din ultimele ore, au informat, vineri…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, cei care doresc sa devina salvatori profesionisti se pot inscrie la concursul organizat la Școala de Subofiteri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” pana in data de 15 noiembrie a.c. Institutia…

- F.T. La baza sportiva a Detasamentului de Pompieri 2 Ploiesti (Bd. Petrolului nr. 59 ) se va desfașura, astazi, incepand cu ora 9, etapa a II-a, faza pe inspectorat, a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un calduros “LA MULTI ANI!” tuturor copiilor, din partea pompierilor militari prahoveni Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, in data de 31.05.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova va organiza pentru toti copiii din judet, “Ziua Portilor Deschise”,…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” al judetului Prahova s-a deplasat, ieri, la o adresa pe strada Micsunelelor, din Ploiesti, pentru a ridica in siguranta munitie neexplodata provenind din al doilea razboi mondial. Proprietarul detinea in total 73 de…