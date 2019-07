Korodi Attila, UDMR: Nu întrevăd un protocol cu partidele de guvernământ "S-a schimbat foarte mult peisajul politic, cel putin in Parlament, dar si in general, in Romania. La ora actuala, din cauza diferendelor de puncte de vedere si a lipsei de reactie pe legalitate a Guvernului, nu putem continua colaborarea parlamentara pe care am avut-o (...). Efectiv, la ora actuala, suntem in situatia in care proiecte pe care le vom propune in perioada urmatoare vor fi aduse in fata colegilor din Parlament si vom incerca sa gasim parteneri de la toate grupurile politice, punctual", a aratat Korodi Attila.



Acesta a adaugat ca UDMR nu poate avea o colaborare strategica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

