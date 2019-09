Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului automobilistic Klausenburg Retro Racing se va desfașura sambata și duminica, 21 și 22 septembrie, in centrul municipiului Dej. Inființat in 2014, Klausenburg Retro Racing a debutat ca un eveniment privat dedicat proprietarilor de automobile a caror vechime depașește…

- FOTO – Arhiva Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului automobilistic Klausenburg Retro Racing se va desfașura sambata și duminica, 21 și 22 septembrie, in centrul municipiului Dej. Inființat in 2014, Klausenburg Retro Racing a debutat ca un eveniment privat dedicat proprietarilor de automobile a caror…

- FOTO – Arhiva Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului automobilistic Klausenburg Retro Racing se va desfașura sambata și duminica, 14 și 15 septembrie, in centrul municipiului Dej. Inființat in 2014, Klausenburg Retro Racing a debutat ca un eveniment privat dedicat proprietarilor de automobile a caror…

- Atenție, șoferi! Mașinile vechi, interzise in centrul Bucureștiului. Cine are masina mai veche de 20 de ani, nu va mai putea intra cu ea in centrul Bucurestiului. Autoturismele non euro, EURO 1 si EURO 2 vor fi complet interzise acolo, iar, ca sa poata circula in restul orasului, proprietarii vor fi…

- "Nu numai ca Romania trebuie sa-si faca tintele, dar este normal sa putem sa indepartam din casele noastre si din institutiile mari toate echipamentele electronice si electrocasnice care sunt, in momentul de fata, mari consumatoare de energie. Toate trebuie facute in sensul de a diminua reducerea…

- Trei masini abandonate au fost valorificate, iar alte sase urmeaza a fi ridicate si transportate la Remat in aceste zile. Politia Comunitara incaseaza aproximativ cate 10 milioane de lei vechi pentru fiecare masina, bani ce contribuie la cresterea bu...

- Cei care vor sa-si schimbe un autoturism mai vechi de opt ani au la dispozitie 20 de mii de prime de casare. Tot ce trebuie sa faca este sa se inscrie la un producator validat pentru programul Rabla.

- FOTO – Arhiva Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in ziua de joi, 15 august, sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, toate subunitatile postale vor fi inchise, fiind declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. De asemenea, prin decizia Directorului General, zilele de 16 si 17.08.2019…