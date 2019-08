Klaus Iohannis, ședință foto pentru campania electorală - FOTO ”Sunt un om norocos. In ultima vreme am intalniri remarcabile. Deseori o duc și pe Martha cu mine, sa invețe, sa ințeleaga, sa-și aminteasca. In definitiv suntem ce sunt amintirile noastre. Deunazi am avut un shooting cu președintele Romaniei. Martha a vorbit in limba germana cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre școala, despre viața. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca sa sparga liniștea Cotrocenilor, iar eu am incins blitzul... A ieșit bine. Daca ar fi sa descriu experiența mea intr-un singur cuvant, ar fi - empatie. Uneori exista pur și simplu "chimie" intre oameni,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

