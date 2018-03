Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, trage un puternic semnal de alarma, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat la Palatul Cotroceni. Acesta susține ca fondurile pentru acest eveniment sunt foarte reduse și daca nu ne trezim in maxim o luna de zile, festivitațile de Centenar…

- Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu, iar jurnalistul i-a cerut sa ii arate celebra fotografie pe care Ghița susține ca o are cu Laura Codruța Kovesi, la el acasa. Ghița a refuzat sa arate fotografia public, insa i-a aratat o imagine pe telefon lui Ion Cristoiu.…

- Jurnalista Sorina Matei critica extrem de dur interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghița. Sorina Matei arata ca interviul nu aduce nicio știre, asta in timp ce Cristoiu nu-l pune in dificultate pe Ghița, unul dintre personajele cele mai controversate din Romania. Citește și: Un…

- Birocrația din Romania a reușit sa creeze o noua situație tragi-comica.Un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Vaslui, declarat decedat in anul 2016, desi este in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea declararii decesului. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL…

- Fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacșu, a explicat ca in anul 2013, cand s-a pus problema numirii procurorilor de rang inalt, numirile au venit in plic. Neacșu arata ca in aceste numiri s-a simțit implicarea brutala a SRI. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE…

- Fostul șef al PP-DD, jurnalistul Dan Diaconescu, a fost eliberat in noiembrie 2017, dupa ce și-a ispașit parte din pedeapsa de cinci ani și șase luni de inchisoare. In ciuda faptului ca a fost eliberat, Diaconescu are interdicția de a face declarații publice, așa ca el comunica prin intermediari.…

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- Cu ocazia Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, care este marcata in fiecare an la data de 15 martie, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati propune crearea unei piete on-line echitabile si sigure. CJPC Galati mentioneaza intr-un comunicat, ca in editia din 2017 a…

- "Interviul (cu Sebatian Ghita n.red.) a fost realizat de mine, Dan Andronic a fost producator si a reusit sa ma convinga sa fac acest interviu. Este un interviu care a durat vreo patru ore. Ramane ca el sa fie montat si impartit pe mai multe episoade. Acest interviu a pornit de la dezvaluirile facute…

- Sorin Raducanu e candidatul cu cea mai mare cota, nici el insuși n-ar paria ca poate deveni președinte al FRF. Și totuși candideaza. Dintr-o casa de pariuri, el propune desființarea fotbalului profesionist din Romania, "o minciuna care toaca bani publici". "Gata, baieți? Ați ajuns? Cobor acum". ...

- Romania este pe punctul de a rata sansa oferita de anul 2018 pentru a vorbi la nivel european despre istoria si patrimoniul sau cultural. Departamentul Centenar nu a realizat niciun proiect si nu are nicio strategie, dupa cum a constatat Ministerul Culturii care a schimbat recent conducerea acestei…

- Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, propune organizarea unui referendum in urma caruia sa se stabileasca daca Romania trebuie sa fie republica parlamentara sau prezidențiala. Alexandru Baișanu a fost intrebat in cadrul unei emisiuni a unui post național de televiziune daca in momentul…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Frans Timmermans a susținut o conferința de presa la finalul vizitei maraton pe care a efectuat-o in Romania, in cadrul careia a atras atenția asupra justiției din țara noastra. „Nu pierdeți progresele din justiție”, a declarat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, la finalul vizitei. „Suntem foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte mare atentie raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA, Laurei Codruta Kovesi, spune premierul Viorica Dancila. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader (...) Nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat.…

- Mișcarea Civica „Tinerii Moldovei", condusa de Anatol Ursu, face parte din Alianța pentru Centenar, constituita din 100 de organizații unioniste care marcheaza, prin numeroase acțiuni de amploare, cei 100 de ani de la Marea Unire. De obicei, Anatol poate fi vazut in fruntea coloanei, cu un megafon in…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Demersul ministrului Toader "va produce cel putin nedumerire" la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis considera ca ministrul justitiei Tudor Toader nu a prezentat motive temeinice si clare pentru demiterea Codrutei Kovesi de la sefia DNA. Intr-o declaratie la Bruxelles, la Consiliul European,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- La aceasta intalnire sunt invitati sa participe cetateni si reprezentanti de organizatii neguvernamentale nonprofit, interesati de sustinerea demersurilor grupurilor de cetateni. Agenda evenimentului cuprinde si o scurta prezentare a cartii „Politica pentru fiecare" de David Mattews, metodologia fundatiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, referindu-se la intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, ca acesta a intrebat-o ce parere are despre ceea ce se intampla in justitie, iar ea si-a aratat ingrijorarea, ce cetatean, ca "pana si unui prim-ministru i se poate face un dosar…

- Cei mai saraci musulmani vor avea un centru comunitar in Dobrogea. Horahaii traiesc la marginea comunei Castelu, langa Medgidia, in conditii extrem de grele. Cativa oameni vor sa schimbe lucrurile si soarta copiilor de horahai, care fara educatie nu au nicio sansa la integrarea in societate.

- Analistul politic este de parere ca ministrul Tudorel Toader nu trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia și sa se intoarca in țara de urgența in urma scandalului de la DNA Ploiești. „Nu cred ca domnul ministru Tudorel Toader trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia din cauza acestui scandal”,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guven in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara. In ceea ce privește opozitia, acesa a spus ca s-a “destramat” si nu poate propune comunitatii maghiare…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Dragos Dolanescu a devenit deputat in Costa Rica reușind sa obțina unul dintre 11 mandate din orașul Alajuela, al doilea ca marime din țara. Dolanescu, in varsta de 39 de ani, a candidat din partea partidului Republican Social Creștin și este singurul reprezentant al formațiunii care a obținut un mandat…

- Tema de cercetare a lucrarii de doctorat a Elenei Costea a fost cultura hip-hop, despre a vorbit alaturi de DJ DOX. Cei doi au discutat despre cele patru ramuri ale hip-hop-ului, adica DJ-ing, MC-ing, graffitti și breakdance, respectiv despre impactul lor social. Cei doi invitați au subliniat…

- Capitanul nejucator Gabriel Trifu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru Romania va evolua in intalnirea cu Luxemburg, din Cupa Davis, cea mai buna echipa posibila. Meciul cu luxemburghezii trebuie tratat cu seriozitate, a mentionat el. “Sunt la prima mea participare ca si capitan,…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Corina Cretu, intalnire oficiala cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat ca a convenit cu noul premier Viorica Dancila ca pâna la 23 februarie sa realizeze un plan de actiune comuna pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene.…

- Mihai Fifor, ministrul propus al Apararii, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Forțelor Navale cu un submarin produs intr-un șantier romanesc.

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura...

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. De la Comisia Europeana, comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui și are și un mesaj tranșant pentru noul premier al Romaniei.”Salut decizia…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) face apel la clasa politica din Romania sa devina responsabila si sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala, ca urmare a neintelegerilor din interiorul PSD, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Romanii nu sunt…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- O rochie unicat, prezentata in premiera in Romania si decorata cu cristale Swarovsky, poate fi vazuta de viitoarele mirese la targul 'Nunta la Palat', care are loc in acest weekend in Palatul Banffy din Cluj-Napoca. Rochia este creatia unui designer libanez si costa 4.000 de euro,…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- În vara anului 2018, Statele Unite ale Americii vor timite în Europa o brigada de blindate care face parte din Divizia 1 Cavalerie, ca parte a mecanismului de rotație a forțelor sale – Atlantic Resolve, a anunțat misiunea SUA în NATO, scrie paginaderusia.ro Brigada…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Unirea Principatelor Romane din 1859 va fi sarbatorita de unionistii din Romania si Republica Moldova la Iasi, pe 24 ianuarie. Alianta pentru Centenar, care reuneste peste o suta de organizatii, ii indeamna pe unionisti sa marcheze impreuna sarbatoarea Micii Uniri, scrie Info Prut. In…

- Premierul Mihai Tudose spune ca, mai presus de orice, Romania este despre ”noi” si despre romanii care nu inceteaza nicio clipa sa creada in aceasta tara si ca si-ar dori ca in 2018, anul Centenarului Marii Uniri, sa avem puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, transmite…

- Romania este singura tara din lume unde banca centrala cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei dezbateri pe tema bugetului Romaniei pentru…