- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, la solicitarea News.ro, ca Ambasada Romaniei la Colombo urmareste indeaproape evenimentele legate de exploziile din Sri Lanka, iar autoritatile locale nu au notificat pana in prezent ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un mesaj in care se declara "socat" de atacurile din Sri Lanka. "Suntem socati de atacurile scandaloase din Sri Lanka! Sincere condoleante oamenilor din Sri Lanka. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta catre victime", este mesajul publicat pe pagina…

- Președintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile din Sri Lanka, soldate cu 138 de morți și peste 400 de raniți."Condamn cu fermitate atacurile infioratoare la adresa oamenilor nevinovati din Sri Lanka in duminica Pastelui. Condoleante tuturor celor care au avut de suferit. Trebuie…

- Bilantul mortilor in urma exploziilor care au avut loc duminica dimineata in Sri Lanka a ajuns la 100, iar peste 200 de persoane au fost ranite, conform BBC, anunța Mediafax.Potrivit CNN numarul celor morti in explozii este de 25, in timp ce Associated Press anunta 30 de morti. Purtatorul…

- Doua biserici din Sri Lanka și doua hoteluri au fost lovite de explozii in Duminica Paștelui, ranind mai mulți oameni, au spus surse de poliție potrivit reuters.Hoteluri și una dintre biserici se afla in capitala națiunii Colombo. Cealalta biserica se afla in Negombo, la nord de Colombo.…

- Preșdintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis i-a ”cumparat” tacerea procurorului general, Augustin Lazar.”Klaus #Iohannis cumpara tacerea lui Lazar cu o pensie grasa! #Romania lucrului bine facut!”, scrie Tariceanu, pe Twitter. Zilele trecute,…

- "Condamn cu fermitate acest act de teroare impotriva oamenilor nevinovati. Crimele de violenta extrema si de ura sunt de neiertat. Condoleante celor care si-au pierdut familia si prietenii!", a scris presedintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Aproape 50 de persoane au fost ucise si alte 20 au…

- Guvernul venezuelean a afirmat marti ca a cerut ca diplomatii americani sa plece de pe teritoriul Venezuelei pana cel tarziu joi la miezul noptii, in lipsa unui acord asupra mentinerii insarcinatilor cu afaceri dupa ruptura din relatiile dintre cele doua tari, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor…