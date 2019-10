Stiri pe aceeasi tema

- Svetlana Carstean a stiut inca din copilarie ca trebuie sa devina scriitoare. Spune ca a fost aproape un automatism care a inceput sa se manifeste de timpuriu, chiar de la varsta de 12 ani, cand a inceput sa scrie proza. Poezia a venit pe nesimtite, in adolescenta.

- La 21 de ani, Azaleea Necula este studenta in anul trei la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica și traiește visul oricarui student la actorie prin rolul Taniei in serialul „Profu'”. Pe Azaleea am cunoscut-o acum cinci ani, cand am mers amandoua intr-o tabara de film. Nu a avut…

- Cu doi parinți care știu cum e treaba cu lumina reflectoarelor, de ani buni chiar, parca este și frumos sa ai un copil care sa le calce pe urme! Misha și Connect-R sunt nume mari in industria muzicala romaneasca și tot un viitor in showbiz ar vedea și pentru fiica lor.

- Raluca Tanase s-a desparțit de iubit și puțini au fost cei care au știut asta. Discreta cu viața personala, artista a preferat sa nu faca declarații despre motivele desparțirii. Cei doi au ales sa continue viata pe drumuri separate, dupa o relatie de peste un an. Se pare ca ruptura s-a produs…

- Cantareața Elena Ionescu se separa de partenerul ei de viața, Dragoș Stanciu. In luna martie a anului trecut, Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, dadea o veste incredibila, și anume ca s-a casatorit in mare secret. Elena Ionescu și-a unit destinul cu alesul inimii ei, Dragoș Stanciu.…

- In viata fiecarui om exista un moment unic, de o importanta majora in evolutia multilaterala a persoanei respective. Pentru mine, acel moment a inceput in copilarie si s-a dezvoltat pe parcursul mai multor ani. Rolul hotarator in formatia mea culturala si profesionala l-a avut familia, parintii mei.…

- Devenit tata de baiat la finalul anului trecut, Adrian Ropotan (33 de ani) se descurca de minune in rolul de parinte iubitor. Cand vine vorba de fiul sau, ginerele lui Stelian Ogica este in stare de orice.