Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca PSD a incercat sa transfere in responsabilitatea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, modificarile la Codul penal, sperand ca, in cazul unei remanieri guvernamentale, seful statului, Klaus Iohannis, "sa le umple plasa de goluri" celor din PSD. Intrebat daca…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca, desi a stabilit cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea sa incheie discutiile pe Justitie pana la 1 martie, PSD a continuat sa vorbeasca despre ordonanta de urgenta pe Codurile Penale. El a precizat ca, in acest context, Opozitia are avantaj la alegerile pentru PE. …