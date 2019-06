Stiri pe aceeasi tema

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Imediat dupa anunțarea turneului de pe Coasta de Vest – care se bucura de o producție speciala, asigurata de echipa din spatele unor artiști precum Kendrick Lamar, Drake, Migos, Khalid, Juanes uimește pe toata lumea și lanseaza o piesa extraordinara, „Querer Mejor”, in colaborare cu Alessia Cara. Alaturarea…

- Dupa cum și-a obișnuit deja fanii, Madonna lanseaza piesa dupa piesa și surprinde cu cele mai neașteptate colaborari. De data acesta, artista-fenomen ne ofera un cadou muzical ce il are in prim-plan pe rapperul Swae Lee, alaturi de care a pregatit lansarea piesei „Crave”. „Crave” este cel de-al treilea…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) lanseaza o noua piesa EDM, care se numește "High Voltage". Noua piesa suna foarte bine, este perfecta pentru orice festival de gen și a avut lansarea oficiala la radio in țari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria și Serbia, fiind cunoscut faptul…

- Dupa ce a vandut aproape toate biletele pentru turneul sau din UK și Irlanda, care va avea loc in 2020, lucru nemaifacut inca de niciun artist inainte de lansarea albumului, Lewis Capaldi lanseaza o noua piesa „Hold Me While You Wait”. Artistul anunța ca albumul sau de debut, care va fi lansat pe 17…

- Offset a facut public clipul piesei „Clout”, in care apare alaturi de iubita lui, Cardi B. Piesa este extrasa de pe albumul lui Offset – Father of 4. Videoclipul este regizat de catre Daniel Russell si include secvente cu artistul cantand la pian, printre altele. Piesa „Clout” a fost extrasa de pe albumul…

- The Lumineers, una dintre cele mai poetice și creative trupe din industria muzicala, anunța lansarea albumului „III”, veste ce vine insoțita și de surpriza unei noi piese, „Gloria”. In timpul procesului creator, Wesley Schultz și Jeremiah Fraites au ținut morțiș ca fiecare nota, silaba și pauza din…

- Keane, una dintre cele mai iubite trupe britanice, a anunțat lansarea primului material discografic dupa succesul inregistrat cu albumul „Strangeland” (2012). Dupa doua albume ce i-au propulsat cariera solo, lansate in timpul pauzei luate de trupa Keane, solistul Tom Chaplin s-a reintalnit cu Tim Rice-Oxley…