Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 7 decembrie. Razboinicii și Faimoșii s-au intalnit pentru un nou joc de protecție. Yamato Zaharia și-a luat adio de la echipa sa și se va intoarce in Romania, dupa ce Faimoșii au pierdut jocul de protecție și Cristi Pulhac l-a

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…

- EXATLON Romania, 29 noiembrie 2018. Joi seara, la Exatlon, tensiunea atinge cote maxime. Faimoșii și Razboinicii joaca pentru vila. Ambele echipe vor sa caștige. EXATLON Romania, 29 noiembrie 2018. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii Exatlon, a facut un anunț mult așteptat de fanii competiției.…

- Duminica seara, Faimoșii și Razboinicii de la “Exatlon” au oferit un spectacol total telespectatorilor, in unul dintre cele mai importante jocuri ale saptamanii, cel de protecție. Au mai ramas șase Faimoși și șapte Razboinici in competiția pentru marele premiu de 100.000 de Euro, iar marea finala a…

- Au mai ramas sase Faimosi si sapte Razboinici in competitia pentru marele premiu de 100.000 de Euro, iar marea finala a celui de-al doilea sezon "Exatlon" se apropie cu pasi repezi, scrie huff.ro. Citeste si EXATLON. Catalin Morosanu, despre participarea sa in show-ul TV. "O sa fiu cel mai…

- Aseara, Faimosii si Razboinicii de la “Exatlon” au oferit un spectacol total telespectatorilor, in unul dintre cele mai importante jocuri ale saptamanii, cel de protectie. Au mai ramas sase Faimosi si sapte Razboinici in competitia pentru marele premiu de 100.000 de Euro, iar marea finala a celui de-al…

- Andreea Mantea va trece, in viitorul apropiat, de la o emisiune matrimoniala la alta, dand „Te vreau langa mine” pe reality-show-ul „Puterea dragostei”. Cum acesta se va transmite din Turcia, unde exista deja o casa amenajata pentru concurenți, bruneta se pregatește pentru o relocare temporara in țara…

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…