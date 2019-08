Jyske Bank din Danemarca va plati efectiv o dobanda de 0,5% pe an pentru fiecare credit ipotecar acordat

Stiri pe aceeasi tema

- O banca daneza ofera credite ipotecare cu dobanda negativa, ceea ce inseamna ca clienții sunt platiți pentru cumpararea de proprietați cu bani imprumutați, relateaza Huffington Post, potrivit Agerpres.Jyske Bank, a treia cea mai mare banca independenta din Danemarca, a anunțat saptamana trecuta…

- Peste un sfert (26%) dintre tinerii generatiei Z (formata, de regula, din persoanele care s-au nascut incepand din anul 2000 – n.r.) iau in calcul un credit ipotecar in urmatorul an, in conditiile in care se gandesc deja la achizitia unei case, potrivit unui studiu efectuat de firma de cercetare Ipsos,…

- Cu gandul ca vor plati rate timp de 30 de ani, tot mai mulți tineri se reorienteaza. Așa ca sunt dispuși sa traiasca in chirie, sau sa ramana cu parinții. Motivul principal ține de faptul ca se tem ca iși vor pierde job-ul și nu ar mai putea plati rate.

- Doritorii pot subscrie pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației in cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% și, respectiv, 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. „Cei peste 33.000 de romani care au…

- Ministerul Finantelor Publice MFP practica dublul standard cand vine vorba de dobanzi: ofera perdoanelor fizice o dobanda de 5% la titlurile de stat pe 5 ani, dar impune bancilor sa acorde credite Prima Casa cu o dobanda sub 5% pe an, pe zeci de ani....

