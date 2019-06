Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Valcea: 7dd174d0-6731-449b-b0d9-e54ba7d7dfb5 “Avand in vedere tragicul eveniment din Recaș, județul Timiș, unde colegul nostru, agentul șef principal de poliție Cristian AMARIEI, și-a pierdut viața, la nivelul I.P.J. Valcea, luni, la ora 12.00, a fost ținut un moment de reculegere pentru…

- Politistii din intreaga tara au ținut, luni, un moment de reculegere in memoria lui Cristian Amariei, agentul in varsta de 43 de ani care a murit duminica in misiune dupa ce a fost impușcat de catre un barbat ce era urmarit internațional pentru talharie. Polițiștii din cadrul Filialei Otopeni a Sindicatului…

- Politisti din IPJ Alba au tinut luni, la ora 12.00, un moment de reculegere in memoria colegului lor din Timis, Cristian Amariei, decedat duminica dupa ce a fost impuscat de catre un barbat cautat cu mandat international de arestare.

- Astazi, la Constanta dar si in toate institutiile Politiei din tara se va tine un moment de reculegere in memoria politistului Cristian Amariei, decedat duminica, in urma unei misiuni.Politistul se afla in misiune in comuna Izvin din judetul Timis cand a fost impuscat in zona gatului si a pieptului,…

- Sute de lumanari au fost aprinse la Ministerul de Interne si in toata tara, in memoria politistului asasinat la Recas, de un interlop. Cristian Amariei avea 43 de ani si a murit in misiune, incercand sa prinda un urmarit general, potrivit observator.tv.Angajatii Ministerului de Interne au…

- Moartea polițistului din Timiș, Cristian Amariei, dupa ce a fost impușcat de un urmarit internațional l-a indignat pe Marian Godina. Cunoscut pentru criticile dese și acide aduse sistemului in care lucreaza, acesta a cerut demisia ministrului Carmen Dan, in urma evenimentelor petrecute duminica.…

- Traian Berbeceanu a reactionat dupa ce Cristian Amariei, un politist de 44 de ani din Timis a fost ucis in misiune de un fugar dat in urmarire internationala. Berbeceanu o avertizeaza pe Carmen Dan, ministru al MAI, ca politistul ucis in misiune nu era dotat cu echipamentul promis in urma cu doi ani.

