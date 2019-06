Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a castigat pentru a sasea oara in istoria sa Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a invins cu scorul de 2-0 (1-0) o alta echipa engleza, Tottenham Hotspur, in finala ce a avut loc sambata seara pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid. Golurile au fost inscrise de egipteanul Mohamed Salah…

- Tottenham - Liverpool este finala Ligii Campionilor, programata sambata, de la ora 22:00, la Madrid (Spania), pe stadionul Wanda Metropolitano. Marea finala a sezonului european pune fața in fața doua echipe engleze extrem de norocoase. „Cormoranii" ajung pentru al doilea an consecutiv in ultimul act,…

- Orasul Madrid va gazdui pe 1 iunie a cincea sa finala a Ligii Campionilor, intre FC Liverpool si Tottenham Hotspur, dar prima pe arena Wanda Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid, relateaza EFE. Celelalte patru finale au avut loc pe miticul stadion Santiago Bernabeu, iar pe…

- Pe 1 iunie, de la ora 22:00, arena "Wanda Metropolitano"din Madrid gazduiește finala UEFA Champions League. Duelul 100% englezesc dintre Tottenham și Liverpool promite o atmosfera incendiara in capitala Spaniei, dupa ce ambele rivale din Premier League au obținut dramatic calificarea in ultimul act.…

- Liverpool a reușit una dintre cele mai spectacouloase reveniri din istoria fotbalului și a eliminat-o pe Barcelona, in semifinalele UEFA Champions League. Dupa 0-3 pe Camp Nou, elevii lui Jurgen Klopp au reușit un incredibil 4-0 in retur și s-au calificat in finala de la Madrid, unde o vor intalni pe…

- FC Liverpool si Tottenham Hotspur, finalistele Ligii Campionilor la fotbal, vor primi cate 16.613 bilete pe stadionul Wanda Metropolitano, gazda ultimului act al competitiei europene intercluburi din 1 iunie,...

- Pe 7 mai 1986, Barcelona pierdea finala Cupei Campionilor la penaltiuri in fața Stelei. La 33 de ani distanța, catalanii au reușit performanța de a fi eliminați din semifinalele Champions League deși se impusesera cu 3-0 in manșa tur. Liverpool a spulberat-o pe Barca cu 4-0 și s-a calificat in marea…

- Romanii au fost și sunt conectați emoțional la meciul antologic dintre Liverpool și Barcelona, disputat marți seara, pe Anfield Road, in mansa secunda a semifinalelor Champions League. ”Cormoranii” au reusit ceea ce parea imposibil, sa intoarca rezultatul din tur, cand Barca s-a impus cu 3-0. Desi…