- „Trebuie sa fim atenti, precum doi arici iubitori", a declarat Juncker cand a fost intrebat despre progresul negocierilor pentru Brexit. „Cand doi arici se imbratiseaza, trebuie sa fie atenti sa nu se zgarie reciproc", a adaugat presedintele Comisiei Europene intr-un interviu pentru Die Presse si Salzburger…

- Liderii Uniunii Europene au convenit ca aceasta nu isi modifice pozitia fata de regulile de acces la piata unica in negocierile pe care le poarta cu Marea Britanie cu privire la Brexit, a indicat joi, la Salzburg, sefa guvernului german, Angela Merkel, transmit dpa, Reuters si AFP. 'Am…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat miercuri ca va cere un summit special pe tema Brexit la mijlocul lunii noiembrie, pentru a putea ajunge la o ințelegere cu Marea Britanie inainte de ieșirea acesteia din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Donald Tusk…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Brexit va duce la mutarea a 3.500 - 12.000 de locuri de munca din sectorul financiar, din Marea Britanie in Uniunea Europeana, si multe alte locuri de munca pot disparea pe termen lung, a precizat Catherine McGuinness, sefa City of London - centrul financiar al Marii Britanii -, citata de Reuters.