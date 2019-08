Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila nu este in mod oficial presedintele PSD, ci doar interimar, anunța Antena 3 care citeaza o decizie a Tribunalului București. La ultimul congres extraordinar al PSD au fost votate mai multe modificari ale statului PSD, modificari in baza carora Viorica Dancila a fost aleasa sa conduca…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…

- Social democrații se reunesc joi, în cea de-a treia ședința a Comitetului Executiv din ultima luna, pentru a stabili detaliile privind organizarea congresului pentru alegerea unui nou președinte. Liderii PSD se pregatesc sa modifice statutul partidului dar și programul de guvernare. În alta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat de judecatorii ICCJ, in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman. Liderul PSD are de executat 3 ani și 6 luni de inchisoare. Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, dupa inchiderea sectiilor de votare, ca isi asuma responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta in sedinta Comitetului Executivului National. “In mod special sa le multumesc romanilor car au votat cu PSD care si-au pastrat increderea…

- UPDATE Intr-o intervenție in emisiunea Obiectiv de la Antena 3, realizata de jurnalista Oana Zamfir, Viorica Dancila și-a nuanțat declarațiile precizand ca este convinsa ca Liviu Dragnea se va consulta cu membrii CEX inainte de a face anunțul de duminica seara, pentru ca și pana acum “toate deciziiile…

- Procesul aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) in care este judecat și președintele PSD, Liviu Dragnea, se va incheia luni. Completul format din 5 judecatori al ICCJ a luat aceasta decizie dupa ce a respins toate solicitarile formulate de aparatori, iar DNA – care a renunțat la…

- Avocata Flavia Teodosiu, care ii are printre clienți pe liderul PSD Liviu Dragnea și pe Sevil Shhaideh a spus marți, 14 mai, la Tribunalul București ca va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția dupa ce a descoperit in aceeași zi ca in interiorul Tribunalului București funcționeaza o…