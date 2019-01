Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o...

- Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan…

- "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat pe alegeri nedemocratice", a declarat sefa diplomatiei europene Federica Mogherini."Alegerile prezidentiale care au avut loc in mai anul trecut in Venezuela nu au fost nici libere, nici echitabile, iar rezultatele sunt lipsite de credibilitate",…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- De teama unei intervenții militare americane, in urma careia ar putea fi inlaturat de la putere, liderul de la Caracas, Nicolas Maduro, a invitat armata rusa pe teritoriul Venezuelei. Considerat un dictator care a...