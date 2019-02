Stiri pe aceeasi tema

- Jorge și Emil Rengle au fost cei doi concurenți care s-au luptat in cel de-al doilea duel de la Ferma, show-ul transmis de Pro TV. Pentru duelul de la Ferma, cantarețul Jorge a ales proba de forța. Remus a fost ales antrenorul lui Emil Rengle, in timp ce Catalin Moroșanu a fost desemnat antrenorul…

- Carmen Negoița și Jorge s-au duelat pentru a fi fermierul saptamanii la show-ul Ferma, transmis de postul de televiziune Pro TV. La Ferma, Carmen Negoița și Jorge au ajuns sa se lupte pentru a fi fermierul șef timp de o saptamana la Ferma. Duelul s-a desfașurat intr-o singura runda. Brigitte a fost…

- Ipoteza - șoc lansata de jurnalistul Victor Ciutacu, in cazul falsului medic care facea intervenții estetice la mai multe clinici din Capitala, fara a avea studii medicale. Matteo Politi, de meserie valet, cu doar opt clase, a fost prins chiar in trenul cu care incerca sa fuga din țara. Ciutacu susține…

- Paparazzii au surprins-o, recent, pe Adina Buzatu, intr-o forma de zile mari, in magazinul pe care il detine intr-un mall din Capitala, scrie spynews.ro. In momentul in care in magazin si-a facut aparitia un medic estetician celebru, Adina Buzatu s-a luminat la fata. Citeste si Adina Buzatu…

- Plan inedit anunțat de viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Dupa ce ieri a fost vedeta in presa din cauza scandalului din ședința Consiliul General al Municipiului Bucuresti, acolo unde s-a batut cu primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, Badulescu vine cu o idee șoc. Acesta vrea inchiderea unor…

- Daniel Ghita sustine ca managerii sai au luat legatura cu Catalin Morosanu, insa cel poreclit "Moartea din Carpati" nu vrea nici sa demareze negocierile pentru o intalnire in ring. KO ULUITOR al lui Morosanu! Cel mai rapid din cariera, impotriva "reptilianului" Cuk VIDEO "Managerii…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, detoneaza bomba inceputului de an in showbiz! Codin Maticiuc, cel mai ravnit burlac din tara, urmeaza sa devina tatic! Paparazzii nostri au imagini exclusive cu cea care ii va darui celebrului crai primul copil.