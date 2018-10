Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, declara intr-un interviu publicat vineri ca este posibil sa se ajunga la un acord privind Brexitul intre summitul de la Bruxelles de saptamana viitoare si posibilul summit din luna noiembrie, dar a precizat ca problema irlandeza ramane cea mai…

- Importanti oficiali ai Uniunii Europene au fost invitati miercuri sa se pregateasca pentru un posibil Brexit fara acord, negociatorul-sef al UE cerand 'progrese decisive' in tratativele cu Londra, cu o saptamana inainte de un summit european crucial, relateaza AFP. La o reuniune…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata ca este posibil sa se ajunga la un acord cu Marea Britanie inainte de sfarsitul anului in curs in ce priveste iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Vom incerca in octombrie (...)…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord de divort cu Marea Britanie si "cei care se gandesc la o iesire fara acord nu sunt constienti de dificultatile pe care un astfel de scenariu le-ar implica", a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata Parlamentului European,…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, a declarat marți ca este de parere ca discuțiile privind ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar se indreapta in direcția corecta și ca ar putea rezulta o soluție pana in noiembrie, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.…

- Marea Britanie nu poate sa fie doar in ''unele parti'' din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs despre starea UE sustinut in plenul Parlamentului European de…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca "este puțin probabil" ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Așa cum am mai afirmat anterior și cum o voi mai face, consider ca un Brexit fara un acord…