Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP.



Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas marin american, reprezinta o lovitura pentru guvernul condus de premierul Shinzo Abe, care sustine proiectul controversat de desfiintare a bazei aeriene de la Futenma si relocarea fortelor americane la Henoko, o regiune litorala mai putin populata.



Decizia privind relocarea bazei a fost luata…