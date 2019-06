Japonia Summit G20. Măsuri extreme de securitate Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.



Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir Putin, intre alti lideri.



Vor lua masuri similare de securitate si alti operatori de cale ferata din regiune, iar politia a anuntat la randul sau ca va impune restrictii drastice de circulatie.



G20, grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente, regrupeaza state

Sursa articol: dcnews.ro

