Stiri pe aceeasi tema

- "De ani de zile, dam fara sa primim sau primim mai putin decat ce ni s-ar cuveni, ani in care suntem total ignorati in chestiunea migrantilor, de exemplu. Toata povara este asupra noastra si, ca si cum nu ar fi suficient, ne fac morala. Lucrurile nu pot functiona asa, este prea facil", a scris el…

- Membrii partidului anti-establishment Miscarea 5 Stele au votat joi in mare majoritate in favoarea ramanerii in fruntea formatiunii a lui Luigi Di Maio, in pofida rezultatelor obtinute in alegerile europene de duminica, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ipoteza care dinamiteaza…

- Vicepremierul italian si lider al Miscarii 5 Stele (M5S), Luigi di Maio, a cerut miercuri ca functia sa de lider politic al partidului sa fie supusa votului militantilor pe internet, dupa slabele rezultate de la alegerile europarlamentare, transmite EFE. "Nu m-am sustras niciodata de la…

- "Daca Liga Nordului va fi primul partid din Italia, nu voi cere nici macar o jumatate de fololiu în plus, exista un contract. Daca vom fi primii și în Europa, vom avea mai multa putere sa aparam interesele Italiei și, evident, problemele italiene, reducerea impozitelor va fi prioritatea…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele, a declarat luni ca scandalul de coruptie care il vizeaza pe un ministru adjunct al partidului de guvernamant Liga va declansa o criza guvernamentala numai daca Liga insasi o va provoca, relateaza Reuters. In urma unei solicitari…

- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa preluata de Agerpres. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele…