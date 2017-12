Israelul a ripostat atacurilor cu rachete din Fasia Gaza atacand pozitii palestiniene cu tancuri si avioane de lupta

Stiri pe aceeasi tema

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Mii de palestinieni au atacat militari israelieni la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel.Un palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, in zona Jabalia, in nordul Fasiei Gaza, a comunicat Ministerul palestinian al Sanatatii. Zeci de protestatari au fost raniti in confruntari.…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Sef al Google timp de 10 ani, Eric Schmidt a anuntat ca se retrage din board-ul Alphabet, unde ocupa functia de director executiv. Eric Schmidt a declarat ca vrea sa se ocupe mai mult de proiecte stiintifice si filantropice, iar pozitia foarte buna a tuturor companiilor de sub umbrela Alphabet…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- "Ca raspuns la obuzele trase catre sudul Israelului, fortele aeriene ale Israelului au vizat o tabara de antrenament a Hamas in nordul Fasiei Gaza", a anuntat armata intr-un comunicat, precizand ca atacul a vizat "trei structuri din tabara si alte infrastructuri". Ministerul Sanatatii de la Gaza nu…

- Aviația israeliana a lovit joi dimineața trei obiective ale mișcarii islamiste Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, dupa ce dinspre enclava palestiniana au fost trase noi rachete catre sudul Israelului. Printre obiectivele palestiniene lovite se afla o tabara de antrenament și depozite de…

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana. "Sirenele au sunat in Consiliul Regional Ashkelon", a explicat intr-un comunicat sursa militara citata, care a precizat ca "nu s-au inregistrat raniți".Noul incident…

- Armata israeliana a bombardat luni poziții ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza ca raspuns la lansarea de rachete spre Israel de catre militanți palestinieni, a informat un comunicat militar preluat de agenția EFE. "Ca raspuns la rachetele lansate, un tanc al armatei și…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii din Fasia Gaza ca riposta la atacuri cu rachete. O racheta a fost lansata luni seara din Fasia Gaza, cazand in sudul Israelului. Nicio persoana nu a fost ranita. Ca riposta la acest atac, avioane de vanatoare israeliene au bombardat…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Avioane israeliene au bombardat poziții militare ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana, a indicat vineri armata israeliana, citata de AFP. Ministerul Sanatații din Fâșia Gaza, controlata de Hamas, a raportat…

- Armata israeliana a anuntat ca a ripostat joi seara la tiruri cu proiectile dinspre Fâsia Gaza, dintre care unul a cazut în Israel, transmite AFP. Alte doua proiectile au aterizat într-o enclava palestiniana învecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata într-un…

- Alte doua proiectile au aterizat intr-o enclava palestiniana invecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata intr-un comunicat. Tirurile unui tanc și unui avion israelian au vizat "doua posturi militare" din Fașia Gaza, a spus armata fara sa precizeze cine deține controlul acestor "posturi".…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- Palestinieni furiosi s-au confruntat joi cu soldati israelieni si au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta impotriva deciziei unilaterale a presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Mai mult de 20 de palestinieni au fost…

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a efectuat un nou test balistic, afirma surse militare sud-coreene citate de agentia de stiri Yonhap. "Coreea de Nord a lansat o racheta neidentificata, spre est, din zona Pyongsong/Pyongan", a comunicat Statul Major al armatei sud-coreene.…

- Leul se apreciaza si azi in raport cu euro, insa pierde teren in fata dolarului, francului elvetian si lirei sterline. Potrivit cursului Bancii Nationale a Romaniei, un euro a scazut cu 0.03% fata de ziua precedenta si valoreaza azi 4.6416 lei. Dolarul in schimb a crescut cu 0.43%…

- Site-ul care a publicat prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din SUA, DCLeaks.com, in timpul campaniei prezidentiale americane de anul trecut, este gazduit de o firma care are sediul in Romania, arata o investigatie jurnalistica. Conform anchetei AP, THCServers.com…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit "Persoana Anului" de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP. "Revista Time a sunat sa imi spuna ca probabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Donald Trump isi spala rufele in public pe Twitter, dar Facebook a fost reteaua sociala care l-a ajutat cel mai mult in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA. Platforma lui Mark Zuckerberg a fost perfecta pentru candidatul republican din doua motive, mari si late, potrivit…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut 1.628 de declaratii false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in functie, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi. Calculul a fost facut de ziarul Washington Post, citat de publicatia belgiana Le Soir.…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii si in semn de protest fata de apropiata vizita a presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este asteptat marti pentru o vizita de doua zile in Coreea de Sud, in cadrul turneului pe care il…

- Un angajat de la Twitter, aflat pe punctul de a pleca din companie, a dezactivat contul personal al presedintelui american Donald Trump. Joi, catre ora locala 19:00 (vineri, 1.00, ora Romaniei), vizitatorii contului @realDonaldTrump au fost intampinati de mesajul "Ne pare rau, aceasta pagina…

- Departamentul american al Justitiei a identificat cel putin sase membri ai unor institutii guvernamentale din Rusia implicati in atacuri cibernetice care au vizat Partidul Democrat din SUA, pentru a sustrage informatii folosite in scrutinul prezidential din 2016, informeaza Wall Street Journal.…

- Un submarin rus a lansat, marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale Statului Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. Rachetele au atins pozitii militare ale retelei teroriste din provincia siriana Deir ez-Zor. "Pe 31 octombrie,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump cercetat in ancheta privind implicarea agentilor rusi in campania electorala din SUA, a fost inculpat si s-a predat, luni, FBI-ului. Manafort s-a prezentat luni dimineata la FBI, insotit de avocatul sau. Acuzatiile care i se aduc acestuia…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse mari sa devina cancelar si cel mai tanar lider politic ales in Europa, in urma unui scrutin in care formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii s-a clasat pe pozitia a doua. In varsta de 31 de ani, Sebastian Kurz, fost…

- Presedintele american, Donald Trump, sustine ca el este cel care, practic, a "inventat" termenul "fake". El sustine ca acest termen nu i-a atras niciodata atentia, folosit de altcineva, si ca oricum nimeni nu l-a utilizat in sintagma "fake news" (stiri false). In timpul unui interviu televizat,…

- Investitorii chinezi reprezentati de grupul CEFC ar fi interesati sa achizitioneze cele patru statii pe care proprietarul Pro TV, Central European Media (CME), le-ar mai avea in Europa Centrala si de Est, purtand negocieri in acest sens, relateaza presa din Cehia. Portalul ceh Echo 24 citeaza…