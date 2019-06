Iranul respinge renegocierea programului nuclear Cu ocazia unei intrevederi cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat joi ca "trebuie demarate noi negocieri" cu Teheranul, pentru a asigura "pacea in regiune". "Vrem sa fim siguri ca ei nu vor obtine arma nucleara", a declarat presedintele francez, adaugand ca "avem un instrument pana in 2025", cu referire la ceea ce prevede acordul incheiat in 2015 la Viena, intre Iran si cele sase puteri.



Teheranul a acceptat sa-si limiteze programul nuclear si s-a angajat sa nu incerce sa se doteze cu bomba atomica, obtinand in schimb ridicarea partiala a sanctiunilor economice…

Sursa articol: dcnews.ro

