Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat sambata ca presedintele Klaus Iohannis putea respinge nominalizarea Vioricai Dancila in functia de premier si se intreaba cine l-a pacalit pe presedinte ca va fi suspendat. “De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca “intelepciunea” lui Iohannis…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca "intelepciunea" lui Iohannis in evidentul noncombat de la numirea doamnei Viorica Vasilica Dancila. Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii…

- Basescu: Oare cine l-o fi pacalit pe Iohannis? Presedintele PMP Traian Basescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea Vioricai Dancila ca premier facuta de PSD, mentionand ca argumentul suspendarii sefului statului a fost "fals interpretat…

- Presedintele PMP Traian Basescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea Vioricai Dancila ca premier facuta de PSD, mentionand ca argumentul suspendarii sefului statului a fost "fals interpretat de artistii dezinformarii". …

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, iese la atac dupa numirea Vioricai Dancila. De aceasta data, in vizorul politicianului a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. "A girat jocul lui Dragnea, devenind, in egala masura, responsabil pentru tot ceea ce va face de acum incolo Vasilica", a scris…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a transmis ca la Conferinta presedintilor, care ii reunește pe liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului European s-a decis organizarea unei dezbateri in plenul PE pe tema Justiției din Romania. „Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Jurnalistul Realitatea TV Rares Bogdan a facut o analiza, pe pagina sa de Facebook, a deciziei presedintelui României de a o numi în functia de premier pe Vasilica Viorica Dancila, explicând ce l-a dezamagit.

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis.

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- Un grup de aproximativ 15 persoane au participat, miercuri seara, la un protest in zona intrarii de langa statuia Leu a Palatului Cotroceni, fiind vorba de o actiune convocata pe Facebook de Initiativa Romania fata de nominalizare de catre presedintele Klaus Iohannis a Vioricai Dancila pentru functia…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara, dupa desemnarea Vioricai Dancila ca premier al Romaniei, ca președintele Iohannis a ales stabilitatea. „Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru…

- Fostul președinte, Traian Basescu, liderul PMP se declara suparat ca președintele Iohannis nu a ascultat de argumentele opoziției ca ”PSD este inapt de guvernare” și considera ca șeful statului a ales cea mai comoda soluție pentru...

- Dupa ce PSD si-a dat jos al doilea premier in doar șase luni si a facut o noua propunere, in persoana Vioricai Dancila, retelele sociale au fost inundate de glume. Una dintre cele mai gustate glume a fost facuta pe seama liderului PSD Liviu Dragnea. “Dragnea e un adevarat politician al opozitiei, a…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- „A fost votata Viorica Dancila doar cu o abținere, in rest am votat toți colegii. A fost propusa și doamna Ecaterina Andronescu care spre final și-a retras candidatura și am cerut colegilor mei sa avem un dialog cu doamna Dancila inainte de a supune la vot aceasta propunere”, a afirmat liderul PSD.…

- Dupa vestea ca Viorica Dancila, apropiata lui Dragnea, este propunerea oficiala a PSD pentru funcția de premier, Rares Bogdan a ridicat o întrebare legitima: Iohannis trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca premier?

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis miercuri seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis joi seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- "De la inceput, imediat dupa alegeri, atat presedintele Iohannis cat si cei care au pierdut alegerile nu s-au multumit cu aceasta stare de fapt si au incercat si incearca si acum sa faca orice pentru ca aceasta guvernare sa nu functioneze, aceasta guvernare sa nu fie sustinuta de o coalitie politica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Intr-o postare pe pagina sa personala de Facebook, fostul președinte Traian Basescu ii raspunde lui Calin Popescu Tariceanu care, intr-o declarație de vineri, l-a criticat pe Iohannis care ar folosi resursele represive ale statului, la fel ca predecesorul...

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- Ambasadorul crede ca romanii sunt atati de tampiti incat sa nu vada ca, de fapt i se rupe lui de justitia romana si ca incearca pe orice cale sa o apere pe Luluta, demna reprezentanta a sistemului monstruos adus la „perfectiune” de catre Traian Basescu. Un sistem menit sa slujeasca prin orice mijloace…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat duminica, potrivit unei postari pe Facebook, ca Jandarmeria este prinsa ”in jocul politic a doua doamne”, referindu-se la conflictul de sambata, din Piata Victoriei, in timpul caruia jandarmii au intervenit pentru a-l ridica pe unul dintre protestatari. …

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac arata, intr-o postare pe Facebook, ca mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la modificarea legilor justitiei in Parlamentul de la Bucuresti nu poate fi ignorat, chiar daca a fost formulat intr-o maniera mai putin diplomatica.”Mesajul Departamentului…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- Targul International Gaudeamus Carte de Invatatura va avea loc in perioada 22-26 noiembrie, in Pavilionul Central Romexpo de la Bucuresti. Presedintele de onoare al evenimentului va fi dramaturgul Matei Visniec, iar invitat al editiei cu numarul 24 - Comisia Europeana.Citeste si: Iohannis,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nu este interesat de criticile aduse de cate avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Tudose, precizand ca nu acesta poate sa-si pastreze functia daca il consiliaza bine pe primul-ministru. Invitat sa comenteze solicitarea…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, avocatul Gheorghe Piperea, scrie pe pagina sa de Facebook ca romanii mai au si altceva de facut decat sa urmareasca "epopeea judiciara interminabila a dlui Dragnea" si se intreaba de ce presedintele Camerei Deputatilor nu demisioneaza. …

- Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, face un apel la multinaționale. Companiile sunt invitate sa investeasca in Timișoara iar edilul le asigura de tot sprijinul și suportul sau. Edilul, intr-o postare pe Facebook, critica retorica guvernanților, care, spune Robu, transforma multinaționalele…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, îi solicita premierului Mihai Tudose sa opreasca modificarea Codului fiscal, el sustinând ca altfel prim-ministrul îsi va asuma împingerea tarii si a populatiei "într-un dezastru". ”Domnule Prim-ministru…