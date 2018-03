Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, a expediat in instanța de judecata cauza penala prin care doua societați cu raspundere limitata (SRL), prestatoare de servicii hoteliere și alimentație publica, precum și grupul criminal organizat format

- Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si o colaboare intre institutii, a declarat marti Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Fiscului. „Agresivitatea…

- Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsa de cinci ani de inchisoare impotriva fostului international spaniol Xabi Alonso, acuzat de o frauda in valoare de 2 milioane euro, in timpul exercitiilor fiscale din 2010, 2011 si 2012, informeaza agentia EFE.Sectia Delicte Economice a Procuraturii…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A, se arata intr un comunicat al Consiliului Concurentei. Banca Transilvania S.A. este principala companie a Grupului Financiar Banca Transilvania. Grupul…

- Primaria Capitalei poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat reprezentantii Consiliului Concurentei, dupa ce patronatele in constructii au anuntat ca vor…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, cand in mod traditional, consumul de alimente de origine animala creste semnificativ, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba a dispus masuri specifice in aceasta perioada precum si o intensificare a controalelor sanitar veterinare asupra modului…

- Sapte perosane au fost retinute duminica, 4 martie, de catre procurorii Anticoruptie intr-un dosar penal deschis pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari. In privinta unui alt cetatean se intreprind actiuni pentru identificarea locului aflarii acestuia.

- Procuratura Anticoruptie, in comun cu Directia operatiuni speciale, a retinut sapte persoane invinuite de spalare de bani in proporții deosebit de mari, informeaza Noi.md. Potrivit procurorilor, unul dintre invinuiti, detinind cota de participare de 60% in cadrul unei firme specializate in distributia…

- Procuratura Anticoruptie, de comun cu Directia Operatiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunta despre retinerea a sapte persoane invinuite de spalare de bani, iar in privinta unei persoane se intreprind actiuni pentru identificarea locului aflarii acesteia.

- Polițiștii din Breaza au desfașurat o acțiune pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei cu țigarete. Au fost aplicate sancțiuni in valoare de peste 10 000 lei, a fost intocmit un dosar penal și au fost ridicate in vederea confiscarii peste 900 de țigarete. La data de 3 martie,…

- La data de 28 februarie a.c., Politia Orasului Turceni a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 41 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca in timp ce se afla intr-un local de alimentatie publica din localitatea Izvoarele, a fost agresat fizic de doua persoane. La fata locului…

- In aceasta perioada, Primaria Iasi, prin Biroul de Comunicare, pune la bataie 250.000 de lei pentru doua contracte care vizeaza servicii pentru promovarea imaginii institutiei. Prestatorii de servicii au semnalat mai multe puncte indoielnice din caietele de sarcini.

- Mai mulți politisti din cadrul I.P.J. DOLJ- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri, in județ o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „ morarit – panificație ”, aplicand amenzi in valoare ...

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala cu expedierea in instanța de judecata a cauzei penale de invinuire a membrului unui grup infracțional organizat, pentru savarșirea infractiunii de trafic de ființe umane.

- ANAF lupta contra evaziunii fiscale, dar nu stie care e inamicul sau. Vicepresedintele Fiscului, Daniel Tudor, a declarat la un eveniment public ca este nevoie de modificarea legii evaziunii fiscale, insa nu neaparat pentru modificari de continut, ci pentru a explica clar si pe intelesul tuturor ce…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania si citat de Agerpres. "Am facut o initiativa prin care…

- 'Am facut o initiativa prin care ne propunem sa modificam vestita Lege a evaziunii fiscale, in primul rand sa avem o definitie a evaziunii fiscale, pentru ca nu avem una in momentul de fata. Multi spun ca nu e nevoie de definitie, pentru ca ai Codul penal. Evaziunea fiscala, din punctul nostru de vedere,…

- De catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in comun cu angajații Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a INI a și Procuraturii Strașeni au fost documentați mai mulți membri activi a unei grupari criminale cu roluri bine determinate, care savirșeau…

- Peste 200 de locuitori ai comunei Cumpana au participat, joi seara, la dezbaterea publica privind bugetul comunei, eveniment organizat de autoritatea publica locala. Pe ordinea de zi au fost incluse trei puncte, si anume: bugetul local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ teritoriale…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat in perioada 13 – 14 februarie a.c. pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul produselor agroalimentare și pentru protejarea populației impotriva unor acte de comerț ilicit. In…

- Percheziții la Școala Profesionala nr.2 din Capitala. Surse didactice ne spun ca directorul instituției, Valentina Dobanda, ar fi vizata intr-un dosar penal pornit pe trafic de copii. Nu știm deocamdata cine efectueaza perchezițiile, dar conform competențelor astfel de infracțiuni sunt investigate de…

- Cei 19 procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au avut de solutionat in cursul anului trecut 11.117 cauze, cu trei la suta mai putine decat in 2016, a declarat marti, 12 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalului…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj a fost, in 2017, pe primul loc in tara in ceea ce priveste eficienta in combaterea evaziunii fiscale, jumatate din dosarele instrumentate fiind trimise in judecata, potrivit prim-procurorului Crin Bologa. Crin Bologa a precizat marti, in cadrul unei conferinte…

- Doua cazuri de comiterea actelor de coruptie au fost investigate de procurori, urmarirea penala in privinta lor a fost finalizata, iar dosarele deja se afla pe masa magistratilor pentru examinare. Potrivit probelor acumulate de Procuratura anticoruptie, doi politisti din raioanele Glodeni si Riscani,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a 8 membri ai gruparii criminale specializate in transportarea marfurilor de larg consum provenite de la „Piața KM 7” de linga or. Odesa,…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Guvernul olandez și George Soros au finanțat generos campaniile Rise Project indreptate impotriva guvernului Romaniei, alimentand protestele rezist din februarie 2017. Tot prin intermediul Rise Project a fost platit și Florin Badița, unul dintre liderii manifestațiilor, fan Kovesi și deținatorul paginii…

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, califica acuzațiile aduse astazi de PLDM, precum ca ar fi fost votat de doar 34 de deputați și nu 51 cum s-a menționat la ședința, drep „un atac politic, cu puternice accente discriminatorii". Intr-un comunicat emis presei, Valeriu Ghilețchi și Grupul…

- Celebra cantareața a fost acuzata de evaziune fiscala in urma cu cateva luni, iar acum s-a aflat ca aceasta risca inchisoare de pana la doi ani ori sa fie forțata sa inapoieze milioane de dolari din veniturile sale. Shakira ar putea ajunge dupa gratii Presa spaniola titreaza ca artista ar fi incercat…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a facut o evaluare a intregii activitati din anul 2017, noteaza NOI.md. Astfel, in anul care tocmai s-a incheiat, din cele 2930 de cauze gestionate au fost finalizate 630, instantei de judecata fiind trimise 441 de dosare.…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale a expediat in instanta de judecata cauza penala de invinuire a directorului unui Gimnaziul-Internat din municipiului Chisinau si a complicelui acestuia, un om de afaceri, invinuiți de trafic de copii.

- Procuratura Anticoruptie a inaintat invinuirea, sub aspectul comiterii infractiunii de corupere pasiva, savarsita in proportii deosebit de mari, in privinta celor cinci persoane, retinute, marti, pentru 72 de ore.

- Ce cautam? Persoane interesate de aria contabilitații și a achizițiilor, iar principalul criteriu de selecție este nivelul de limba straina (mediu spre avansat). Compania ofera pachete salariale atractive, diverse beneficii și suport pentru obținerea primei de instalare (inclusiv…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Harghita au aplicat, de la inceputul anului, amenzi in valoare 91.000 lei, in urma unor controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat joi ca…

- In anul 2018, agentii economici care presteaza servicii de management sau de consultanta si care in perioada fiscala precedenta au obtinut din aceste activitati peste 70% din totalul veniturilor se exclud din categoria subiectilor regimului fiscal aplicat sectorului intreprinderilor mici si mijlocii,…

- Noi norme, care obliga statele membre sa furnizeze acces autoritaților fiscale la datele colectate potrivit legislației de combatere a spalarii Post-ul Noi norme de prevenire a evaziunii fiscale și spalarii banilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evaziune fiscala in proporții deosebit de mari. PCCOCS in comun cu INI efectueaza 28 de percheziții in cadrul unei cauze penale pornita pe faptul evaziunii fiscale a intreprinderilor, comise de un grup criminal organizat in proporții deosebit de mari, precum și pe faptul abuzului de serviciu.

- • cadrele celor doua instititutii vor fi in strada pentru prevenirea evenimentelor nedorite Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranta si liniste publica, la nivel intregului judet, precum si pentru…

- In perioada 18-22 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj au desfașurat acțiuni, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și a faptelor ilicite din domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare. Read More...

