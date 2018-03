Stiri pe aceeasi tema

- Dorinta reunirii sub un singur acoperis, respectiv intr-o singura cladire, a tuturor serviciilor administratiei locale ploiestene – idee luata in calcul cu zeci de ani in urma si de catre cei care s-au aflat atunci la conducerea municipalitatii – pare ca se va materializa in 2018. Edilul municipiului,…

- In comuna galateana Tepu, una dintre asezarile din judet care se confrunta cu mari dificultati financiare, va fi construit in aceasta primavara un garaj impunator, care va costa circa 87.000 de euro (402.000 lei). Chiar daca la scara bugetului national suma pare o bagatela, la nivelul bugetului local…

- Sambata la ora 17 erau locuri in care temperaturile depaseau 22 de grade, iar o zi mai tarziu in aceleasi orase erau 0 grade, iar in Moldova erau -10 grade. Variatile bruste de temperatura nu sunt neobisnuite, insa 20 de grade de la o zi la alta reprezinta ceva extrem de rar. In articol puteti vedea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica noi atenționari meteo de vreme rea. COD GALBEN Duminica, in Moldova, precum și in zona Carpaților Orientali vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada. Local in Muntenia și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi mai ales sub…

- Primaria municipiului Suceava desfașoara, in perioada 12 martie – 06 aprilie 2018, campania de curatenie de primavara, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a adresat sucevenilor rugamintea de a ajuta la mentinerea acesteia. Programul complet pe echipe, cartiere si asociatii de proprietari este…

- In timp ce atenția publica este indreptata indeosebi asupra marilor tunuri și asupra numelor grele care obișnuiesc sa apara in regim de breaking-news... The post Intr-o comuna din Timiș se merge pe incredere: primaria platește facturi fara acte justificative! appeared first on Renasterea banateana .

- SPS Invest amp; Co SRL din Cumpana va repara mobilierul urban, terenurile de sport si locurile de joaca din Constanta. Primaria a publicat contractul incheiat in luna februarie a acestui an privind achizitia lucrarilor de reparatii curente la mobilierul urban, locurile de joaca si terenurile de sport…

- Pe un varf de deal, in preajma satului Șendreni din raionul Nisporeni, a aparut, in toata furmusețea ei, o turbina eoliana, dintre cele care produce, cu ajutorul vantului, energie electrica. Nu se știe exact cand va incepe sa lucreze, nu se știe nici cand oamenii vor beneficia de curent electric și…

- Vine, vine primavara! Cel puțin asta se vede din temperaturile indicate pentru acest sfarșit de saptamana. Maxime de 14 grade Celsius se anunța in fiecare din cele trei zile de weekend, deci putem sa renunțam la gecile foarte groase, caciuli și manuși. Vineri, 9 martie Alba Iulia: minime de 2 grade…

- Peste 100 de femei din Adancata au fost sarbatorite astazi, de 8 Martie, la Caminul Cultural din aceasta comuna. Doamnele și domnișoarele prezente la evenimentul organizat in cinstea lor au primit flori din partea primarului din Adancata, Viorel Cucu. Evenimentul a fost organizat de Primaria și Consiliul…

- Femeile caștiga in medie cu 14,5% mai puțin fata de barbați (85,5% din salariul mediu al barbatilor). Exprimata in valoare numerica, discrepanța constituie in medie circa 783 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4.631,4 lei și pentru barbați – 5.414,4 lei, arata un raport facut public…

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…

- Primaria municipiului Bistrita anunta declansarea Campaniei "Curatenia de primavara" care se desfasoara in perioada 7 martie - 7 aprilie 2108. Participarea la Campania "Curatenia de primavara" este o datorie civica a cetatenilor, asociatiilor de proprietari / locatari, agentilor economici, institutiilor…

- Primaria a scos la licitatie publica lucrarile de reabilitare a pietei din fata Casei de Cultura Hunedoara. Lucrarile au fost estimate la aproape 1,5 milioane de lei. Recent, a fost scoasa la licitatie si construirea a trei fantani arteziene, care vor costa mai mult.

- Partidul Acțiune și Solidaritate refuza sa discute cu Partidul Democrat din Moldova despre desemnarea unui candidat unic al forțelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Secretarul general al partidului condus de Maia Sandu, Igor Grosu, a declarat pentru deschide.md ca „PAS…

- ANM anunta ca incepand de joi si pana duminica vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, intensificari ale vantului in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului. De asemenea, instituie cod galben…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- L.R. Pastrand marturii istorice care vin din epoca bronzului si legende legate de pamantul mlastinos pe care se intinde, comuna prahoveana Fulga, din zona sud-estica a judetului, a fost atestata documentar in vara anului 1526. Existenta sa de aproape cinci secole este surprinsa intr-o ampla monografie…

- La sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Primaria din Florești trebuia sa organizeze o licitație pentru firma care urmeaza sa se ocupe în continuare de ridicarea gunoiului din comuna. Licitația a fost însa amânata pentru finele lunii mai, iar acum floreștenii sunt îngrijorați…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Municipalitatea consulta piata in legatura cu achizitia serviciului de paza si transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefractie si interventie rapida cu agenti inarmati, precum si eliminarea disfunctionalitatilor echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese. Obiectul consultarii il constituie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

- Primarul comunei Florești, a explicat într-o postare live, ca centura de sud a localitații ar outea fi terminata pâna la finele anului, daca firma de construcții lucreaza. ”Suntem pe aliniamentul centurii de Sud a comunei Florești. Se lucreaza la…

- Oamenii din comuna prahoveana Brazi duc o viata total atipica pentru o localitate rurala din Romania! Au sali de fitness, parcuri si - in curand - vor avea niste statii de autobuz ca in Dubai. Mai precis, cu aer conditionat si camere de luat vederi.

- Cea mai mica și saraca administrație locala din județul Timiș, cu doar 306 locuitori, la mijlocul anului trecut, raspandiți in cinci sate aparținatoare... The post Ce se intampla in cea mai mica si saraca comuna din județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Chiar daca intreaga Moldova se afla sub cod galben de ninsori, oficialii clubului CSM Poli Iasi dau asigurari ca meciul cu FC Botosani, programat luni, de la ora 18:00, se va disputa in conditii optime. Insusi primarul Mihai Chirica a inspectat suprafata de joc, in cursul zilei de joi si le-a cerut…

- Primaria municipiului Satu Mare vrea sa schimbe destinația pieței agro-alimentare din cartierul Carpați II. Conducerea municipalitații considera ca aceasta a fost cea mai inutila investiție din Satu Mare de dupa 1989. Iata ce spune conducerea Primariei: „Cea mai inutila investiție din Satu Mare de dupa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, 3 februarie, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost „interpretari diferite și interese diferite”. „Jocul pieței a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a caștiga rapid a fost doar efemer”, a adaugat Daea, declarandu-se mulțumit…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti, potrivit Agerpres.

- Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar pentru tinerii care se casatoresc. Inițiativa aparține edilului Iulian Nica și fost propusa spre aprobare consilierilor locali in ședința ordinara din luna ianuarie. „Incepand cu anul 2018, Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar…

- Prima tranșa din asistența macro-financiara de 100 de milioane de euro acordata de Uniunea Europeana ar putea ajunge in Moldova in aceasta primavara. Despre acest lucru a anunțat Pavel Filip in cadrul emisiunii REPLICA.

- Motto: „Șahul este jocul jocurilor pentru educarea tinerilor”. (Marin ȘTEFAN) S-au implinit 159 de ani de la „Mica Unire” (cea din 24 ianuarie 1859). Din nou, cu prilejul sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, Moldova și Țara Romaneasca, Primaria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei, in parteneriat…

- Unirea Principatelor (Mica Unire) a avut loc la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate – la 5 ianuarie 1859 in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Tara Romaneasca.

- 24 ianuarie // Mica Unire. Unirea Principatelor (Mica Unire) a avut loc la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate – la 5 ianuarie 1859 în Moldova si la 24 ianuarie 1859 în Tara Româneasca.

- Primaria cauta o firma care sa ridice masinile parcare neregulamentar. Ca sa va recuperati autoturismul veti plati cel putin 500 de lei pentru ridicare si transport si cate 50 de lei pe zi pentru depozitarea masinii.

- Terenurile agricole care nu au fost lucrate mai mult de doi ani pot fi date în unele cazuri în arenda altor agricultori, fara acordul proprietarului, scrie tv8.md Aceasta inițiativa a fost elaborata de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului. Secretarul…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune modificari la Codul Muncii ce se refera la capitolul concedierilor în masa a angajaților. Proiectul de lege de modificare a Codului Muncii urmeaza sa fie examinat la prima ședința din acest an a Executivului,…

- O licitatie a municipalitatii a starnit un interes major in randul firmelor. Primaria a luat decizia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru reabilitarea ansamblului Manastirii Frumoasa pana pe 26 ianuarie. Initial, ofertele trebuiau deschise la inceputul saptamanii viitoare. Masura a…

- Proiectul de transformare a strazii Cometei intr-o artera rutiera importanta, cu legatura la Centura de Nord, a ajuns in faza licitatiei pentru atribuirea lucrarilor. Zilele trecute, anuntul de licitatie a fost publicat in Sistemul electronic de achizitii publice iar, potrivit acestuia, municipalitatea…

- Timbrul de mediu va reveni in acest an, dupa toate probabilitațile, dar sub o alta forma. O inlocuire a taxei pe care posesorii de autovehicule o plateau sub forma timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a acestui an, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei…

- Boldurul este una dintre comunele timisene moderne, in care s-au facut multe, insa cei care conduc destinele localitatii mai au destule proiecte in plan. Dintre acestea, modernizarea si schimbarea sistemului de iluminat public in localitate va fi implementat in curand. Proiectul, in valoare de 1,5 milioane…

- Pentru a veni in sprijinul fermierilor romani, care se confrunta cu o acuta lipsa de forța de munca, Senatul a adoptat un proiect de lege care stimuleaza angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program ce urmeaza a fi derulat in perioada 2018 – 2020. In…

- 20 decembrie - In Orientul Mijlociu, succesele de astazi pot fi esecurile de maine. A fost o zi de 1 mai 2003. Primavara lasa locul verii la San Diego, California, unde s-a oprit USS Abraham Lincoln in drumul sau catre baza din statul Washington. Nava tocmai venise din Golful Persic, unde fusese…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Compania de transport al energiei electrica Transelectrica a depus in SEAP un anunt de participare in vederea incheierii unui contract pentru inlocuirea sistemului de dispecerizare (EMS - SCADA AREVA - Componenta hardware). Achizitia este estimata la 19,24 milioane lei fara TVA. Infrastructura de dispecerizare…

- O comuna de langa Timisoara s-a dezvoltat rapid din punct de vedere rezidențial, la fel ca intreaga zona periurbana a municipiului Timișoara, și acest trend continua. O demonstreaza și numarul mare de autorizații de construire eliberate in acest an: 120. In materie de infrastructura, cel puțin cand…

- Se pare ca, problemele se tin lant in ceea ce priveste sistemul centralizat de incalzire si aduce mari pagube la bugetul local in vederea acoperirii pierderilor de agent termic. Dupa cum se stie, de cativa ani, furnizarea agentului termic este un serviciu necorespunzator, dar scump. Primaria insa…

- SIF Moldova a preluat 18% din capitalul societatii Nord, controlata de familia Pogonaru, cea care a dezvoltat mallul Veranda din Capitala, ca urmare a lichidarii Real Estate Asset SA si transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, a anuntat Depozitarul Central.…