Stiri pe aceeasi tema

- Parcul eolian Oyster Bay se afla in provincia Eastern Cape și va genera in jur de 568 GWh anual, odata ce va deveni operational in al doilea trimestru din 2021 - Investiția totala pentru construcția parcului se ridica la aproximativ 180 de milioane de euro. Roma și Johannesburg, 27 mai 2019 - Grupul…

- Milioane de crestini din regiune au fost nevoiti sa plece din caminele lor, iar multi au fost ucisi, rapiti, intemnitati si discriminati, arata raportul citat. Documentul scoate in evidenta faptul ca discriminarea la adresa lor are loc si in tari din Asia de sud-est, din Africa subsahariana si din estul…

- Rivian, un start-up din SUA, a expus pick-up-ul electric R1T in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles din 2018. In scurt timp de la prezentare, cateva companii mari au dorit sa susțina proiectul celor de la Rivian și sa investeasca sume generoase pentru ca pick-up-ul electric sa primeasca o versiune…

- Primaria Municipiului Iași a prezentat pe pagina oficiala de Facebook o propunere de proiect pentru modernizarea Stadionului „Emil Alexandrescu". Factorii decizionali locali iau in calcul ca noua arena sa aiba 20.000 de locuri. Aceasta ar urma sa beneficieze de o parcare subterana, plus locuri de cazare…

- Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a povestit, la un eveniment organizat in Abidjan, pe Coasta de Fildeș, despre momentul in care s-a convins cu ... The post „Am scos 10 milioane de dolari din banca doar pentru a ma uita la ei”. Confesiunea celui mai bogat om din Africa appeared first on Renasterea…

- Statia de irigatii Galatui, din judetul Calarasi, care va deservi o suprafata de 20.000 de hectare de culturi va fi pusa in functiune vineri, 5 aprilie. Investitia se ridica la 17,2 milioane de lei.

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza ploieștenii ca s-a aprobat acordul de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale in vederea implementarii in comun a proiectului Construire gradinița cu program normal nr. 41, din Aleea Laurilor, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca Bucurestiul va avea o Sala Polivalenta in valoare de 138 de milioane de euro. Edilul Capitalei a mentionat ca viitoarea Polivalenta va avea o capacitate de 20 de mii de locuri. "Vom avea in sfarsit o Sala Polivalenta, o sala multifunctionala…