Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 2 ani si sase luni a fost lovit mortal, duminica, de o locomotiva, in Halta Sinaia, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, Duta George. Incidentul...

- Un copil de 2 ani si sase luni a fost lovit mortal, duminica, de o locomotiva, in Halta Sinaia, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, Duta...

- Accident cumplit petrecut duminica dimineața, in Halta Sinaia! Un copil de doi ani si sase luni a fost lovit mortal, duminica, de o locomotiva, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, Duta George.

- Un microbuz in care se aflau noua persoane a lovit un taximetru pe DN1 A la intrarea in Lipanesti, taximetristul fiind ranit, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA ORA - Directorul general al fermei de porci deținute de fiul lui Liviu…

- Accident grav, in aceasta seara, in localitatea Moșnița Noua. Un varstnic neglijent, care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis, a fost calcat de un autoturism. Barbatul in varsta de 71 de ani a fost transportat de urgența la spital. La volanul autoturismului se afla o femeie in varsta de…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna vasluiana Alexandru Vlahuta, a fost preluat, joi, de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in coma post-traumatica, dupa ce ar fi fost agresat de fratele sau, in cursul serii trecute. Potrivit managerului SAJ Vaslui, Aurora Popa, barbatul a fost…

- Un tub de oxigen scapat de sub control a luat viața unui copil de doar 6 ani, din Hunedoara. Baiatul a cazut ca secerat, deși se afla la 100 de metri de locul in care era, inițial, tubul. Baiatul tocmai ieșise dintr-un magazin de cartier. Un barbat este cercetat pentru omor calificat.