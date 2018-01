Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins o casa din comuna prahoveana Izvoarele, chiar in prima zi din an. Pompierii ISU Prahova intervin cu patru autospeciale cu apa și cu o ambulanța SMURD. Casa a fost cuprinsa integral de flacari, incendiul fiind unul violent. In locuința a fost descoperit cadavrul…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- O adolescenta in varsta de 14 ani, din Osica de Jos, judetul Olt, a ajuns la spital, in noaptea de Revelion, cu rani in zona mandibulei provocate de o petarda. In aceeasi noapte, un barbat de 50 de ani a fost ranit la un deget de explozia unei petarde.

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- Un tanar de 28 de ani a fost impușcat mortal de polițiști, in propria locuința, din cauza unei farse facute de un individ care a sunat la 112. Individul a sunat la numarul de urgența și a zis persoanei care i-a preluat apelul ca și-a ucis tatal și in ii ține ostatici pe ceilalți membri ai familiei.…

- Pompierii din Capitala au avut de lucru in noaptea dintre ani. Un barbat a sfarsit carbonizat dupa ce locuinta improvizata in care statea a luat foc. Cateva zeci de minute mai tarziu, salvatorii au fost chemati sa intervina la magazin ...

- Incendiu intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in 2018. Mii de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de Anul Nou intr-o parcare din Liverpool, informeaza Mediafax . Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri,…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Sute de autovehicule au fost distruse în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de anul nou într-o parcare din Liverpool, iar zeci de oameni aflati în cladirile din apropiere au fost evacuati, relateaza site-ul agentiei de presa

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AGERPRES, citand AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208…

- O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv. Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei, pe o suprafața…

- Cetatenii ca pot folosi, pentru divertisment, doar materialele pirotehnice din categoria celor admise la comercializare și care prezinta un pericol redus pentru utilizatori. Chiar și așa, este nevoie de respectarea unor reguli elementare, astfel incat distracția sa nu se incheie la spital.

- Tragedie in judetul Galati. Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din satul Vanatorii Mici, a fost gasit carbonizat miercuri dimineata, dupa ce la locuinta lui a izbucnit un incendiu. Un vecin a anuntat prin 112 la orele 6,40 ca la o locuinta din satul Vanatorii Mici a izbucnit un incendiu.…

- Mai mult de 30 de oameni și-au pierdut viața dupa ce un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenți de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International (SSI), o agenție de preluare a afacerilor ce avea…

- Drama in familiile a doi tineri bihoreni. Madalina si Marius au murit asfixiati si carbonizati in noaptea de joi spre vineri. Cei doi erau logodnici si urmau sa se casaoreasca in primavara lui 2018.

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o pensiune din Moeciu de Sus, iar interventia pompierilor a fost dificila din cauza lipsei surselor de apa, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian…

- Alarma s-a dat in aceasta dimineata. Pompierii au fost solicitati sa intervina petnru stingerea unui inceniu in zona Lipovei, la o baraca ce a fost cuprinsa de flacari. Doua autspeciale ale pompierilor au ajuns de urgenta pe strada Radulescu Motru, iar dupa ce incendiul a fost stins, pompierii au descoperit…

- Ofiterul de jandarmerie Cioanca Florin a murit nevinovat in urma unui tragicului accident rutier de la Brasov, impreuna cu fiica sa de numai trei ani. Ofiterul de jandarmerie a apucat sa se...

- Tragedie la Combinatul Oltchim! Un barbat in varsta de 48 de ani a murit, iar altul de 50 de ani a fost ranit grav dupa ce au cazut patru metri in gol. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu.

- Tragedie la Balți. Un barbat in varsta de 60 de ani a murit dupa ce apartamentul in care se afla a fost cuprins de flacari. Potrivit pompierilor totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 16:15.

- Un barbat a murit luni, 4 decembrie, la autogara Fany din Satu Mare. Ambulanțierii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața acestuia. „La ora 09:44 ambulanța este solicitata la autogara Fany pentru un barbat inconștient cu convulsii. Echipajul cu medic trimis la locul solicitarii gasește pacientul…

- Chiar daca vor plati 400 de lei, opt cupluri din Bucuresti si din judetele Mehedinti, Ilfov si Brasov vor sa se casatoreasca la Poarta Sarutului in noaptea dintre ani. Pentru ca nu conteaza daca mirii au sau nu domiciliul in Targu-Jiu, inca se mai pot depune cereri pentru cei care vor…

- IMAGINI Tragedie rutiera in urma cu putin timp.O FAMILIE DISTRUSA. O femeie si copilul sau de 10 ani au murit. Un tir incarcat cu var stins și un autoturism impact MORTAL. FOTO O femeie și copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

- Pregatiți-va hainele groase pentru ca la inceputul saptamanii vom avea parte de ploi și vant puternic, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru București in 27 și 28 noiembrie. Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București. Vor fi ploi insemnate, acumulari…

- Un copil in varsta de 12 ani a murit electrocutat, sambata dupa-amaiza, in halta de cale ferata din satul Inotesti, in judetul Prahova. Primele date arata ca baiatul s-a urcat pe un tren, iar cand au ajuns la el echipajele de prim ajutor era inconstient, fiind electrocutat.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din statiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa…

- Un barbat a murit luni dimineata la Comoraste dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil incendiul a pornit de la o tigara. Pompierii din Oravita au luptat cateva ore cu flacarile, insa echipele de interventie nu au mai putut salva nimic. ”Doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita…

- Locuinta construita din barne și pamant a fost distrusa aproape in totalitate. La fata locului au ajuns atat echipaje ale pompierilor, cat si o ambulanta SMURD. Salvatorii au gasit in interiorul locuinței un barbat carbonizat. Se pare ca incendiul a pornit de la o țigara lasata aprinsa. Polițiștii…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul.Potrivit Inspectoratului…

- Doua persoane au murit, iar a treia a ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon in urma fermentarii vinului. Potrivit reprezentantilor Serviciului Situatiilor Exceptionale, ieri, salvatorii au fost alertati sa intervina in satul Pelinei, raionul Cahul.

- Caz tragic in Cimislia! Un barbat de 31 de ani a murit, dupa ce un perete din cladirea Consiliului raional Cimislia s-a prabusit peste el. Incidentul a avut loc ieri dimineata in timpul unor lucrari de reparatie la etajul doi al sediului.

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in judetul Prahova. Un pieton a fost lovit de un autobuz si a murit pe loc, relateaza Romania TV.Potrivit informatiilor, acesta statea intins pe carosabil iar soferul l a vazut prea tarziu.Accidentul a avut loc in zona localitatii Corbii Mari. In autobuz…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, a declarat ca un accident cu victime in care au fost implicate doua aututorisme s-a produs sambata pe DN 25, pe raza comunei Movileni. "Cele doua masini au fost gasite de politistii sositi la fata locului pe acelasi sens de mers si din primele cercetari…

- O casa a ars in intregime noaptea trecuta, intr-un sat din localitatea olteana Piatra-Olt. Incendiul care a mistuit o casa batraneasca și anexele din gospodarie, fara ca proprietarul, un pensionar, sa aiba timp sa mai salveze ceva, s-a produs la Bistriția Noua, ...

- Tanarul de 19 ani din Gugesti coborase dintr-un tren si a fost acrosat de un altul, in momentul in care traversa calea ferata, potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Vrancea, Paula Enache. Martorii accidentului spun ca baiatul ar fi ascultat muzica la casti si de aceea nu ar fi auzit…

- Un accident infiorator produs in Italia a adus multa durere in sufletele unor familii de romani. Doi copii, unul de de 14, celalalt, de 17 ani, au murit pe loc, dupa ce soferul, un tanar de 24 de ani a pierdut controlul masinii. In ciuda eforturilor de a redresa autoturismul, acesta a lovit puternic…

- Un barbat a murit, dupa ce a suferit un infarct, la scurt timp dupa ce si a pierdut fiul intr un accident rutier, care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Braila, relateaza BZI.roMedicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul rapus de infarct. Cei doi vor fi condusi impreuna pe ultimul…

- Un pieton a murit, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism, pe DN 10, in zona parcului industrial din Prejmer, spune reprezentantul ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Sfreja a mai...

- Tragedie fara margini in Breaza. Un barbat care lucra la un acoperis a murit dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de 6 metri. Un al doilea muncitor, aflat si el pe platforma, se afla in stare grava la UPU Ploeisti. Potrivit ISU Prahova, barbatul decedat avea 36 de ani. Cei doi muncitori…

- Tragedie la Timișoara! Un barbat de 50 de ani și-a dat ultima suflare pe trotuarul din fața casei, dupa ce a picat de pe acoperișul pe care voia sa-l repare. Țiglele de pe casa cazusera in timpul furtunii devastatoare din 17 septembrie.

- Accidentul s-a petrecut in localitatea Stolnici. Mecanicul trenului a povestit anchetatorilor ca batranul statea așezat pe linia de cale ferata. Cand a auzit semnalele s-a ridicat, insa nu a reusit sa plece. Medicii ajunsi la fata locului l-au transportat pe barbat la spitalul din Pitesti,…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un copac in timp ce culegea nuci. Incidentul s-a produs ieri, chiar in curtea casei in care locuia victima, pe strada Gheorghe Asachi din Capitala. Potrivit politiei, acesta a cazut de la o inaltime de sapte metri.