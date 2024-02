Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani si-a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit marti la o locuinta din comuna buzoiana Merei, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, o persoana in stare de inconstienta…

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat imobilizat la pat a fost gasit mort, in urma unui incendiu grav. A fost ars de viu in flacarie care i-au cuprins locuința. Pompierii au acționat de urgența, insa nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Noaptea trecuta in jurul orei 3 a fost semnalat un incendiu la o casa din Muntele Sacelului, comuna Baișoara. La intervenție au luat parte atat pompierii turdeni cat și cei de la Garda Baișoara. O casa s-a facut scurm iar proprietarul imobilizat la pat a ars de viu! Soția sa, a reușit sa iasa din casa…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15.30, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu la o locuința din comuna Mera. Catre locul indicat s-au deplasat in cel mai scurt timp 2 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani. Ajunși la…

- Scandal intr-un local din Vulcan (județul Hunedoara), in a doua zi de Craciun. Unul dintre participanți avea asupra sa un pistol cu muniție letala, astfel ca polițiștii au decis sa-i percheziționeze locuința. „La data de 26 decembrie 2023, urmare a sesizarii Poliției Municipiului Vulcan cu privire la…

- Pompierii militari din Campeni au fost solicitați sa intervina in simineața zilei de marți, 19 decembrie 2023, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Soharu din Abrud. „Secția de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Abrud intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica la o locuinta din comuna prahoveana Berceni, sat Moara Noua, un barbat de 40 de ani, proprietarul gospodariei cuprinse de flacari, suferind arsuri pe maini si pe fata. Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica la o locuinta…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a murit in urma unui incendiu izbucnit la o locuinta din judetul Olt, iar un altul a fost salvat de pompieri, care l-au scos din imobil. El avea arsuri pe fata si pe maini si a fost transportat la spital, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…