- Regele Mihai I a fost exilat de comuniști și alungat de urmașii lor de doua ori. Flavius Boncea, un om decorat in 2011 de Regele Mihai cu Medalia pentru Loialitate, a povestit anul trecut o anecdota legata de Ion Iliescu si ultimul rege al Romaniei, In 1990, abia intrat in țara dupa zeci de ani de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu „lacrimi de crocodil” la catafalcul Majestatii sale, afirmand ca „un comunist tot un comunist”. …

- Regele Mihai a murit pe 5 decembrie, la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Elveția. Majestatea Sa locuia in Aubonne de la inceputul anilor 2000, dupa ce a parasit reședința clasica de la Versoix, pe care a vandut-o. Acum cațiva ani, revista spaniola El Pais a realizat un interviu cu Regele Mihai…

- Lacrimi, flori, mesaje și imagini emoționante de la funeraliile Regelui Mihai. Romania și-a luat astazi ramas-bun de la Regele Mihai. Majestatea Sa va fi inmormantata la Curtea de Arges, acolo unde peste 10.000 de oameni sunt asteptati la ceremonia de inmormantare de la Catedrala Arhiepiscopala.

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- Potrivit celor de la „Adevarul”, nepotul Regelui Mihai s-ar fi cununat in secret cu Alina-Maria Binder. Ceea ce le-a confirmat jurnalistilor ca cei doi au devenit sot si sotie este titulatura sub care acestia apar pe pe lista oficiala de participanti la funeraliile Regelui, „domnul si doamna Nicolae…

- Fostul principe Nicolae al Romaniei s-a casatorit in secret cu Alina Maria Binder. Cei doi apar ca participanți la funeraliile Regelui Mihai in programul anunțat in aceasta seara, de Casa Regala, fiind trecuți ca domnul și doamna Nicolae de Roumanie Medforth-Mills.Se ce confirma astfel, indirect,…

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- Timp de trei zile incepand de astazi, in Romania este doliu național. Guvernul a decis inca de saptamana trecuta ca zilele de joi, vineri și sambata sa fie zile de doliu național in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsuflețit…

- Trupul neinsufletit al Regelui Mihai se afla din nou la Bucuresti, dupa ce a fost depus la Castelul Peles din Sinaia. Cei care vor dori sa depuna flori si sa se inchine la catafalcul Regelui vor putea veni la Sala Tronului de la Palatul Regal joi, intre orele 8.00 si 22.00 si vineri, intre orele 8.00…

- Casa Regala a Romaniei a facut publice imagini de la ceremonia funerara a Regelui Mihai I, care a avut loc miercuri seara, la Palatul Regal. Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale a fost depus in Sala Tronului, unde va sta pana pe 15 decembrie.

- Exclusa de la succesiunea la tronul Romaniei, Irina, una dintre cele cinci fiice ale Regelui Mihai I, a gasit iertarea surorilor la capataiul Majestatii Sale. Drama le-a reunit pe Principese, care au stat impreuna pe durata ceremoniei care a avut loc pe Aeroportul “Henri Coanda”. CANCAN.RO, site-ul…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini tulburatoare cu “Lady Diana” a Romaniei, in lacrimi pe Aeroportul “Henri Coanda”. Distrusa de durere, Alina-Maria Binder, logodnica fostului Principe Nicolae, a avut nevoie de sprijinul nepotului Majestatii Sale pentru a depasi…

- Sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost adus, miercuri, in Romania, cu o aeronava militara, racla Majestatii Sale a fost purtata de 11 militari ai Brigazii 30 Garda, iar pe Aeroportul Otopeni s-a desfasurat o ceremonie, in cadrul careia au fost intonate imnul national si cel regal.

- Avionul militar Spartan cu sicriul Regelui Mihai a ajuns miercuri, la ora 11, in Romania. La Aeroportul Otopeni sunt prezente fiicele Regelui, reprezentanti ai presedintiei si ai guvernului, dar si fostul principe Nicolae, insoțit de logodnica sa. Va avea loc si o ceremonie militara pentru Majestatea…

- A trecut o saptamana de la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai si abia acum ies la iveala amanunte incendiare despre decesul Majestatii Sale. Jurnalista Camelia Csiki, de la TVR, a devoalat totul chiar la Televiziunea Nationala. Aceasta spune ca Regele a murit in somn.Citeste si: Traian Basescu…

- Regele Mihai ramane in istorie, iar personalitatea sa vibranta va continua sa inspire generații intregi de romani, a spus, luni, in Parlament, premierul Mihai Tudose. "Regele Mihai ramane in istorie și ii suntem datori. Este datoria de onoare a fiecarui bun roman sa cunoasca adevarul despre omul de…

- Imagini rare cu Regele Mihai, in momentul in care si-a inceput exilul in Elvetia, la Lausanne. Cadrele sunt dintr-un jurnal de stiri din 1948, gasit in Arhiva Nationala a Germaniei. „Il vedem pe rege coborand din tren, apoi intrand in hotelul Beau Rivage. Atentie la bagajele pe care le avea cu el”.…

- Fostul principe Nicolae a primit acordul Casei Regale de a participa la funeraliile Regelui Mihai, potrivit avocatului acestuia, Radu Enache. Avocatul Radu Enache a confirmat ca fostul principe a primit o adresa din partea Casei Regale, prin care a fost anuntat ca poate participa la funeraliile Regelui…

- Ștefan Banica va susține cele 3 concerte de Craciun, in 2 zile. Au avut loc modificari de ultim moment. Spectacolele vor fi dedicate memoriei Majestații Sale, Regele Mihai. Dupa mai multe runde de discuții, in care s-au cautat soluții, programul concertelor de Craciun susținute de Ștefan Banica la…

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Principesa Margareta, a ajuns marți, la Aubonne, in Elveția, la reședința privata a Majestații Sale, unde in zilele urmatoare sunt așteptați și ceilalți membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. La ceremoniile din Romania este…

- Romania va asista la primele funerarii ale unui fost sef de stat dupa mai bine de 65 de ani. Regele Mihai va fi primit cu onoruri militare pe Aeroportul Otopeni, iar cortegiul va merge la Castelul Peles, locul in care a copilarit si de care s-a legat cel mai tare Regele Mihai.

- Televiziunea Romana isi adapteaza programele pentru a reflecta, pe parcursul urmatoarelor zile, in jurnale de stiri si emisiuni speciale, istoria regalitatii si Familiei Regale Romane si funeraliile Regelui Mihai I. TVR va transmite, intre altele, imagini de arhiva si documentare dedicate Majestatii…

- „Nu vad Romania de astazi ca pe o mostenire de la parintii nostri, ci ca pe o tara pe care am luat-o cu imprumut de la copiii nostri“, este unul dintre mesajele memorabile pe care le-a transmis Regele Mihai romanilor. Mihai I, ultimul rege al Romaniei, s-a stins din viața pe 5 decembrie 2017, la varsta…

- 'Republica Moldova este alaturi de poporul roman in aceste momente de profunda tristețe, exprima compasiune familiei indurerate și va pastra vie memoria Majestații Sale', se spune in mesajul de condoleanțe.'Prin moartea Regelui Mihai, Romania pierde un conducator cu o vasta viziune democratica,…

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai I, sustine, prin vocea avocatului sau, ca este stupefiat de faptul ca niciun membru al Familiei Regale nu l-a anuntat de decesul bunicului sau. Mai mult decat atat, potrivit lui Radu Enache, Nicolae Medforth-Mills va veni cat de curand in Romania, pentru…

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I. Dupa cum mentiona si ministrul Fifor,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. Intr-o interventie la Romania TV, ministrul a transmis condoleante si a amintit faptul ca intre membrii Casei Regale si MApN si MAI exista un protocol…

- "Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin!", a scris Principele Nicolae pe Facebook. Avocatul sau a precizat, la Romania TV, ca nimeni nu l-a anuntat de moartea Regelui Mihai, ci ca Principele Nicolae a aflat din presa de aceasta veste trista. Mai mult, el a…

- Casa Regala a Romaniei anunta ca starea Regelui Mihai nu s-a agravat, insa este in continuare ingrijoratoare. Majestatii Sale i se administreaza medicamentatie pentru usurarea somnului si a respiratiei. „In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a…

- Regele Mihai continua sa se afle intr-o stare ingrijoratoare de sanatate, iar medicii considera prea riscanta deplasarea regelui de la resedinta privata la spital, fiind unanimi in recomandarea ca tratamentul administrat acestuia sa se concentreze acum pe prevenirea suferintei si pe pastrarea confortului…

- „El (n.red- Principele Nicolae) nu e membru al familiei regale. (…) Proprietatile vor fi mostenite de cele cinci fiice. (…) Inainte si dupa august 2015, nu avea interese patrimoniale. Nu s-au produs schimbari in testament. El nu a fost inclus niciodata in testament. El nu are un interes succesoral in…

- "Majestatea Sa este tinuta departe de supusii sai, prin decizia Familiei Regale restranse, singura care ne informeaza, cand crede de cuviinta, atat in legatura cu deciziile Regelui, cat si cu evolutia starii sale de sanatate", adauga reprezentantii Conventiei Nationale pentru Monarhie Constitutionala.…

- Un cunoscut preot face dezvaluiri incredibile despre Regele Mihai I. Acesta face o serie de devoalari incredibile despre conjunctura din anturajul Majestatii Sale. Marcel Radut Seliste are un text extrem de dur pe Facebook. Omul decorat de Regele Mihai vorbeste despre incidentele grave din Elvetia,…

- Profesorul Vlad Nistor, istoric, a vorbit, la ”Interviurile Libertatea”, despre rolul și semnificația monarhiei in istoria romanilor, despre personalitatea Majestații Sale, Regele Mihai I de Romania, și despre ultimele evenimente din preajma Casei Regale, pe fondul inrautațirii tot mai accentuate a…

- Dialog uimitor purtat de Regele Mihai cu Inaltpreasfințitul Calinic al Argeșului, privind mormantul de la Curtea de Argeș. „Este dorul lui de a fi inmormantat la Curtea de Argeș. Intr-un dialog pe care l-am avut cu dansul, am ramas singuri in catedrala, era și regina Ana, și a spus ca și noi suntem…

- Una dintre cele mai indragite artiste ale tuturor timpurilor, Angela Similea (68 de ani), are o poveste de viata incredibila. Copilaria sa este in mod direct legata de Casa regala. Parintii artistei, Gherghina si Petre, au lucrat la curtea Regelui Mihai. Tatal interpretei activa in armata regelui, iar…

