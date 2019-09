Imagini cu mare impact emotional! Ei sunt pacientii operati gratuit de medicii Asociatiei Zetta!

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a fost provocat, ieri dupa-amiaza, si pe o sosea din Arges, de un șofer tanar. Sapte oameni, dintre care trei copii, au fost raniti, iar o fata de 15 ani este in coma.

- O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea... The post O femeie si un copil, ucisi de o masina care a intrat cu viteza peste ei in curte. Accidentul, live pe Facebook. Soferul fugar, gasit baut! Imagini cu impact…

- Imagini șocante cu un pui de ras, chinuit de mai mulți tineri din comuna brașoveana Bunești au creat revolta in mediul online. Autorii au fost identificați de polițiști. Rasul este o specie protejata la nivel european.

- Gest șocant transmis în direct pe Facebook de un șofer. Acesta s-a filmat pe o autostrada din Germania în timp ce transmitea un mesaj de adio familiei, înainte sa intre cu mașina într-un TIR.

- Un barbat de 57 de ani a fost acoperit cu pamant dupa ce malurile unui sant la care lucra s-au surpat. Potrivit salvatorilor romani, șanțul avea o adancime de patru metri și o lațime de aproape un metru.La fata locului au intervenit imediat salvatorii si o ambulanta.

- O camera de supraveghere a surprins un accident violent, in care un TIR se rastoarna peste o mașina mica, aflata in traficul. Șoferul n-a avut nicio șansa și a murit strivit printre fiarele mașinii. Pompierii de la descarcerare abia i-au putut recupera trupul.

- Un accident rutier care putea avea consecinte dramatice a fost provocat in Iasi, in seara zilei de luni, 22 iulie, de soferul beat al unui bolid Mercedes. Masina condusa de acesta a intrat pe trotuar si a trecut la cativa milimetri de un copil aflat pe trotuar.

- Accident tragic la Kiev, unde patru oameni au murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit in plin. Mașinile au fost facute zob, insa, prin minune, trei pasageri au supraviețuit și au fost transportați de urgența la spital.