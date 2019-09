Potrivit sursei citate, in timpul operatiunilor, politistii BCCO, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, au pus in executare zece mandate de perchezitii domiciliare si sase mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate de trafic de droguri.

"In urma activitatilor politistilor specializati in combaterea criminalitatii organizate, au fost ridicate si indisponibilizate 90 de comprimate ecstasy, 10 pliculete/doze continand cannabis, 20 de grame de cocaina/amfetamina, 30 de grame de canabis, 2 doze de cocaina,…