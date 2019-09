Hunedoara: Peste 100 de hectare de teren şi pădure, distruse de incendiile de vegetaţie uscată Conform datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, in ultimele 14 zile pompierii au fost chemati sa intervina pentru limitarea propagarii si stingerea a 47 de incendii de vegetatie uscata de pe raza a 31 de localitati. "In total, au fost afectate aproape 100 hectare de teren acoperite cu resturi vegetale. Pentru stingerea incendiilor s-a actionat cu echipamente specifice acestui tip de interventie, iar acolo unde terenul a permis s-a actionat cu autospecialele cu apa si spuma. Incendiile de vegetatie uscata au afectat si aproximativ 10 hectare de litiera de padure… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

