Un numar de 15 copii si tineri cu Sindrom Down au primit sambata triciclete cumparate de Asociatia "Happy Down" din Miercurea Ciuc, in cadrul unui proiect finantat de United Way Romania, cu ajutorul unei firme private.



In Parcul Central din Miercurea Ciuc, tricicletele au fost admirate si incercate cu mare entuziasm de cei care le vor folosi, acestea avand rolul de a-i ajuta sa se dezvolte si sa se integreze in comunitate.



"Pentru copiii cu Sindrom Down nu exista tratament medical, nu exista medicatie, operatie. Ei se dezvolta numai prin terapii educationale, care, repet,…