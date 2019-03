Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times in care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European."Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati…

- „Maine, conferinta presedintilor, respectiv liderii grupurilor politice, vor valida echipa de negociere a Parlamentului European (PE), adica cei doi presedinti ai comisiilor LIBE si CONT. Acesti doi negociatori vor intalni viitoarea presedintie, cea finlandeza. Cum e un singur nume si cum e de asteptat…

- Reacție incendiara din ALDE. Europarlamentarul Sophie in 't Veld, membru in Comisia LIBE susține ca Romania se comporta nedemn incercand sa o saboteze pe Laura Codruța Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European."Romania nu se comporta demn de presedintia UE, iar Guvernul de la Bucuresti…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, a avut miercuri la București mai multe intalniri cu inalți oficiali romani.Citește și: LOVITURA incasata de Calin Popescu Tariceanu: O filiala ALDE trece la Pro Romania și se pregatesc noi transferuri și din PSD…

- Guvernul italian intentioneaza sa aprobe in urmatoarele luni noi reglementari bancare, inclusiv sa oblige bancile sa-si separe activitatile de retail de cele de investitii, a anuntat vicepremierul Luigi Di Maio, transmite Reuters.Din 1993, bancile comerciale si cele de investitii pot opera…

- Economia italiana a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa o crestere semnificativa a costurilor de imprumut si a incertitudinilor politice provocate de divergentele dintre Guvernul populist de la Roma si Comisia Europeana privind…

- Financial Times considera ca preluarea Presedintiei UE de catre Romania semnifica "un punct de referinta pentru perioada de tranzitie post-comunista a tarii si o oportunitate rara sa-si arate realizarile si ambitiile". De asemenea, publicația mai noteaza ca "lumina reflectoarelor UE va expune structura…

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Piatra-Neamt, despre Corina Cretu, ca "a iesit din limita mandatului de comisar european" atunci cand si-a criticat propriul guvern pentru lipsa absorbtiei fondurilor europene. Grapini a afirmat ca niciun comisar…