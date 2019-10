Guvernul interimar Dancila a dat azi primariilor 1,4 miliarde de lei Ministrul de Finante interimar Eugen Teodorovici a anuntat ca Guvernul a aprobat, luni, un proiect de hotarare prin care este alocata suma de 1,4 miliarde de lei pentru comunitatile locale. El a precizat ca proiectul de hotarare pune in acord ceea ce este prevazut deja in OUG 12/2019.



"Am adoptat un proiect de hotarare asteptat de comunitatile locale si anume 1,4 miliarde de lei pentru diferite capitole de cheltuieli, asa cum au fost prevazute in ordonanta de urgenta 12/2019.



Scopul acestei hotarari de guvern este acela de a asigura toate cheltuielile de functionare a bugetelor…

Sursa articol si foto: business24.ro

