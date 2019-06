Stiri pe aceeasi tema

- Amazon pariaza pe un rival al Uber Eats, acționând în calitate de investitor principal într-o runda de finanțare de 575 milioane de dolari a startup-ului britanic de livrari mâncare Deliveroo.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Luna aceasta, Bucureștiul este gazda unuia dintre cele mai importante evenimente europene dedicate construcțiilor și instalațiilor viitorului: CLIMA 2019, un congres axat pe subiecte precum sisteme și echipamente de instalații pentru cladiri inteligente și eficiente energetic, cladiri pasive și surse…

- Cu ocazia zilelor libere de Paște și 1 Mai, Cine Globe s-a gandit sa-și surprinda clienții intr-un mod inedit. Pe langa un mix interesant de filme care ruleaza in aceasta perioada pe marele ecran, clienții au parte de o surpriza colorata la bar. Astfel, in perioada 19 aprilie – 5 mai, orice meniu format…

- La Bucuresti incepe joi Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight Foto: Arhiva. Primaria Capitalei, prin ARCUB, da startul Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight joi, 18 aprilie, la ora 20. Lucrari semnate de artiști straini și români recunoscuți în domeniu…

- Un tanar care ar fi consumat probabil drogul „zombie” a fost filmat in apropierea unei benzinarii din Alba Iulia. Statea in picioare, in ploaie, leganandu-se pierdut langa o benzinarie situata la ieșirea din oraș, spre Sebeș. Adolescentul ce pare a fi sub influența unor substanțe stupefiante a fost…

- Grupul Neogen (Bestjobs, Zumzi), controlat de omul de afaceri Calin Fusu, investeste jumatate de milion de euro în platforma de anunturi imobiliare Casta.ro, o agentie online care a înlocuit comisionul procentual din valoarea imobilului cu un onorariu initial.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Madalina Frasineanu, jurnalist la revista Elle, a scris un text impresionant despre cum dezacordurile dintre noi nu trebuie sa se transforme in pretenția de a ii judeca pe ceilalți și de a le impune cum trebuie sa traiasca la ei acasa. de Madalina Frasineanu Ca sa fiu ințeleasa corect, simt nevoia sa…

- ​Tenismena americana Serena Williams, care are o avere estimata la 180 de milioane de dolari, a devenit acționar la Bumble, o aplicație de relații supranumita „Tinder-ul feminist”, iar acum s-a alaturat unui fond de investiții strâns de aceasta firma pentru a finanța startup-uri fondate…