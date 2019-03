Grupul Alro a inregistrat un profit net de 235 de milioane de lei, anul trecut, in scadere cu aproape 40% fata de 2017, cand acesta a fost de 391 milioane de lei, iar cifra de afaceri a crescut cu 11,11%, la aproape trei miliarde de lei, de la 2,7 miliarde de lei, potrivit rezultatelor financiare consolidate si individuale pe 2018. Profitul net ajustat a fost de 250 de milioane de lei, in 2018, comparativ cu 403 milioane de lei, in anul precedent, se arata intr-un comunicat al companiei, publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul sau, compania Alro a raportat un profit…