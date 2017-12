Grigore Leșe, scandal. "Noi suntem români" e cea mai penibilă melodie Intrebat daca nu-i place sa cante celebra melodie „Noi suntem romani", artistul a raspuns: „Este cea mai penibila melodie pe care am auzit-o vreodata in Romania. E ca si cand ar canta turcii «noi suntem turci». Aveti in fata omul care a dirijat un cor de 108 barbati, cu cantece patriotice adevarate. Stie Romania asta? Oamenii in Romania canta dupa mintea mea. Punct. Oricand demonstrez. Ei nu mai stiu sa schimbe. Toate schimbarile pe care le faci in viata, trebuie sa fie schimbarea inaltatoare, sa ai intuitie, sa ai sensibilitate, sa ai idei. Oamenii sunt imitatori. Cand imiti, nu poti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce nu canta Grigore Leșe melodia Noi suntem romani. Intrebat de ce nu-i place sa cante celebra melodie „Noi suntem romani“, artistul a dat un raspuns uluitor, care i-a surprins pana și pe fanii sai. „Este cea mai penibila melodie pe care am auzit-o vreodata in Romania. E ca si cand ar canta turcii…

- Intr-un interviu pentru „Adevarul“, muzicianul Grigore Lese a taxat exaltarile nationaliste din unele melodii populare romanesti, fie ele si foarte indragite de public. Lese traseaza o granita clara intre „muzica patriotica adevarata“, pe care o canta de zeci de ani, si melodii fara nicio noima, precum…

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- Gheorghe Turda a avut parte de un spectacol tensionat, in Bucuresti. Cu cateva zile inainte de Craciun, artistul a sustinut un concert in aer liber, care s-a lasat cu scandal. Oamenii au inceput sa injure, sa strige si sa se certe. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.

- Interpretul de muzica traditionala romaneasca Grigore Lese (63 de ani) a povestit la „Adevarul Live“ despre cum isi aminteste iernile de odinioara si ce mai inseamna traditiile in Romania.

- Lovitura pentru Uber: Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decretat ca societatea este firma de transport, nu companie digitala, astfel ca are nevoie de licențe și autorizații pentru transportul pasagerilor, scrie Reuters . ”Serviciile furnizate de Uber, care conecteaza indivizii cu șoferi non-profesioniști…

- Ivanii nu pier niciodata, ei se transforma din larve în fluturi și zboara. Dar au o viața prea scurta. În ultimul timp, tot mai des apare la ecranele TV un tip nou, cu o fața, aparent, de intelectual. O noua scula a lui Dodon, care lupta pentru…

- Scandal imens intre protestatari si jandarmi. Fortele de ordine au blocat marsul oamenilor catre Palatul Parlamentului. S-a produs o busculada dupa ce jandarmii au blocat doua bulevarde din centrul Bucurestiului si cei 5000 de oameni nu pot ajunge nici la Ministerul Justitiei, dar nici la Palatul…

- Nu traversam o perioada prea vesela, dar cu toate astea lumea are grija sa se dea in stamba, uitand de o seama de ani, mai mult sau mai puțin indepartați, dar care ar fi trebuit sa-și puna amprenta pe evoluția ulterioara. Seria disparițiilor unor personalitați ale vieții publice de la noi a aratat falia…

- Consiliul Europei cere Romaniei informatii despre proiectul privind legile justitiei Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind…

- Parerile privind existenta destinului sunt impartite. Totusi, se intampla uneori lucruri care indica ca este posibil sa existe o soarta. Recent a avut loc o intamplare interesanta. Verona Koliqi, o tanara din Kosovo care locuieste in Londra, a inceput sa se uite la fotografii vechi cu gandul, poate,…

- Republica Moldova ramâne una dintre cele mai sarace țari din lume. Din cauza saraciei fiecare persoana în parte o duce rau, iar în ansamblu societatea e saraca. Și invers, o țara saraca diminueaza potențialul economic, social și cultural al unei persoane, contribuind la degradarea…

- Acum am mai multa rabdare si parca totul are inteles, reusind sa dau un sens chiar si lucrurilor terne. Nu pentru ca realitatile devin mai roz sau oamenii mai blanzi, ci pentru ca vreau eu sa vad lucrurile altfel. Sigur, ma ajuta si lumina zapezii in care imi place sa imi scald clipele cand…

- Societatile de recuperare a creditelor ar putea lucra dupa o noua regula Senatorul Daniel Zamfir, Suma pe care societatile de recuperare a creditelor o pot solicita debitorilor ar putea sa fie plafonata la dublul sumei pentru care a fost preluata creanta de la banci - potrivit unui proiect de lege…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au fost alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist. Pe twitter, martorii povestesc…

- Mai mulți pasageri care se aflau într-un avion ce avea ca ruta Londra - Las Vegas, au avut parte de cel mai groaznic zbor. Unii dintre ei și-au spus poveștile pe retelele de socializare, spre groaza internautilor. Una dintre pasagere pe nume Nicole Lightbody a povestit prin intermediul…

- Daca nu se vor lua masuri pentru colectarea selectiva a deșeurilor, in doar trei ani, romanii risca sa nu mai aiba unde sa depoziteze gunoaiele, a afirmat astazi, președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Daniel Zamfir, conform agerpres.ro. „In Romania, astazi, mai avem capacitate…

- Oamenii temutului lider interlop Sorin Braileanu, executat in stil mafiot in fața unui club din Londra, au ales sa cinsteasca memoria acestuia, in așa fel incat sa nu uite nimeni ce infractor periculos a fost in timpul vieții.

- Scandal monstru la un centru comercial din Lugoj. Oamenii s-au imbulzit sa cumpere produse la preturi reduse, dar s-au trezit ca la casa au platit pretul intreg.Potrivit sefului magazinului, reducerea anuntata si afisata si la raft nu se oferea la casa, ci la biroul de informatii.

- Cunoscutul interlop Ghenosu și fiul sau, Vicențiu, au fost ridicați cu zeci de mascați dintr-o sala de fitness din zona Pavcom din Targoviște. Se pare ca oamenii legii au informații ca un scandal iminent s-ar produce intre doua clanuri rivale și vor sa preintampine astfel de incidente. Potrivit…

- Helmut Duckadam canta in duet cu Dan Bittman la “Aici eu sunt vedeta”, pentru soția lui. Momentul poate fi vazut joi, 9 noiembrie la Antena 1. “O sa te provoc, chiar daca microfonul e cam mic pentru mana ta, sa cantam ceva impreuna”, il va invita prezentatorul show-ului, Dan Bittman, pe celebrul portar.…

- Un turist baut, care era cazat la un hotel din Predeal, a ajuns in arestul Politiei dupa ce a dat buzna intr-o camera a hotelului unde erau cazati mai mulți elevi si i-a amenintat cu briceagul. Incidentul s-a petrecut sambata noaptea, insa Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a facut public cazul…

- Președintele american Donald Trump lauda lupta anticorupție din Arabia Saudita și mișcarea viitorului rege, care și-a consolidat puterea prin arestarea prinților și a miniștrilor, scrie BBC News. Faptul ca Trump aproba acțiunile moștenitorului tronului saudit este un nou pas in cimentarea relației americana-saudita…

- O mașina a cazut in Lacul Morii din Capitala. Pompierii au fost trimiși pentru a recupera autoturismul care plutește la aproape 20 de metri de mal. Scafandrii spun ca nu au fost gasite persoane in interior. Alarma a fost data, marți dimineața, dupa ce oamenii au anunțat la 112 ca au vazut o mașina plutind…

- Un tanar roman de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer in orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima ingrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O romanca, Tatiana Halapciug, in varsta de 49 de ani, a fost injunghiata mortal…

- Starea generala de sanatate a Regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o „scadere semnificativa a rezistentei”, anunta, luni dimineata, intr-un comunicat de presa, biroul de presa al Casei Regale. „Principesa Mostenitoare Margareta s-a intors in Elvetia, pentru…

- Paraschiv:Conducerea MApN a format un comitet pentru realegerea lui Basescu Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor din 2009. Foto: Arhiva. Fostul ofiter de contrainformatii militare Doru Paraschiv a sustinut ca, înaintea alegerilor din 2009, foarte multe persoane au fost supravegheate…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo nu crede ca echipa sa, Real Madrid, traverseaza o criza, dupa noul eșec suferit miercuri seara, la Londra, in partida cu Tottenham Hotspur din Liga Campionilor (scor 1-3), insa recunoaște ca actualul lot pe care antrenorul Zinedine Zidane il are la dispoziție…

- Procuratura Combaterii Criminalitații Organizate și Cauze Specile (PC COCS) a organizat astazi o conferința de presa în care a descris schema organizarii tentativei de omor a omului de afaceri Gherman Gorbunțov. Organele de forța afirma ca cel care a comandat omorul a fost liderul Partidului…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- Cine este mama lui Lorelai Mosnegutu fata fara maini care canta la pian. Fetita care a impresionat o tara intreaga a facut primele declaratii dupa ce a ajuns direct in semifinalele concursului. Lorelai Mosnegutu, fata fara maini care canta la pian, a ajuns direct in semifinala la Romanii au talent.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si prim-vicepresedintele partidului, Iulian Dumitrescu, s-au acuzat reciproc, de la tribuna Congresului TNL, de implicare în favoarea unor candidati la sefia organizatiei de tineret. Cei doi au fost în tabere diferite: Iulian Dumitrescu l-a sustinut…

- Jurnalistul Mihai Tatulici, pasionat de gastronomie, a descoperit o carte de bucate din 1900, scrisa de sotia unui general roman. Spune ca este una dintre cele mai rare din istoria tarii. Un sfert din mancarurile de atunci nu se mai consuma astazi pentru ar fi prea scumpe ingredientele, spune jurnalistul.…

- Tanara de 23 de ani s-ar fi aruncat de la balconul celei mai mari catedrale din Londra. Scenele de groaza s-au derulat sub privirile turistilor. Romanca era studenta eminenta si avea talente artistice uluitoare. Insa, familia vorbeste despre framantari. Lidia Dragescu nu si-ar fi gasit locul. Lidia…

- Majda a vorbit in emisiunea "Rai da' Buni" despre emoțiile pe care le-a trait de ziua ei, dar și despre lacrimile care au curs pe obrajii ei. Aceasta considera ca dragostea și suportul oamenilor au ajutat-o foarte mult

- FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, și-a mai trecut azi o victorie la scor in cont, 5-0 acasa cu Jiul Podari, și se menține la 8 puncte distanța de Dunarea Calafat in fruntea Ligii a 4-a Dolj. ...

- Gary Goldsmith este acuzat de violenta excesiva, potrivit politiei din Marea Britanie. "Gary Goldsmith, de 52 de ani, a fost acuzat vineri de violenta excesiva", a declarat politia din Londra. Autoritatile se refera la ”un incident de la o adresa din Londra, care a avut loc in primele ore…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primar al Capitalei, considera ca nu este o abordare corecta ca atunci când un membru al formatiunii are ceva de spus sa o faca la televizor, si nu în interiorul partidului. "Refuz sa raspund unor speculatii", a spus Gabriela Firea,…

- Aproape un milion de oameni au marșaluit pe strazile din Barcelona pentru unitatea țarii, in urma tensiunilor care au cuprins intreaga Spanie dupa referendumul controversat privind independența Cataloniei. Totodata, scriitorul Mario Vargas Llosa a susținut un discurs in fața mulțimii, afirmand ca nicio…

- Pasii vietii au purtat-o pe Lorenna departe de casa, prin toate colturile lumii. N-a uitat insa niciodata de unde a plecat, unde a copilarit, unde o asteapta intotdeauna cei dragi, cu bratele deschise. Cariera artistei de muzica populara si de petrecere din Gherla este mereu in ascensiune, iar publicul…

- Persoanele varstnice care opteaza in mod regulat pentru mijloacele de transport in comun merg pe jos mai repede, fapt ce indica o asociere intre acest mod de deplasare și starea de sanatate, se arata intr-un nou studiu realizat in Marea Britanie, citat vineri de Xinhua. Potrivit studiului, realizat…