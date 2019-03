Stiri pe aceeasi tema

- Spania, Franța, Marea Britanie, Suedia, Austria, Danemarca și Germania il recunosc pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Decizia vine dupa ce ultimatumul dat lui Nicolas Maduro de a organiza alegeri anticipate a expirat, potrivit The Guardian și Reuters.

- În timp ce mai mulți participanți la Forumul Economic Mondial au ajuns la Davos cu avioanele lor private, Greta Thunberg, o activista suedeza de numai 16 ani, a calatorit 32 de ore cu trenul, relateaza CNN.De asemenea, aceasta a prefecrat sa doarma într-un cort la zero grade, în…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut ca Rusia sa iși „schimbe comportamentul” in Ucraina și in alte regiuni ale lumii, și pe un ton conciliator a notat ca Statele Unite și Rusia „nu sunt condamnate la antagonism”. Adresandu-se intr-o conexiune video participanților la Forumul Economic Mondial…

- Premierul britanic Theresa May nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza Brexitului, anunta CNN, relateaza News.ro.May va ramane la Londra saptamana viitoare pentru a se concentra pe procesul Brexitului, a declarat un purtator de cuvant al guvernului britanic. Ea este…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, si fiul sau Barron au aterizat joi în Florida la bordul unui avion guvernamental, în pofida shutdown-ului, închiderea partiala a guvernului federal american, noteaza canalul ABC, citat de dpa și Agerpres.Cu câteva ore mai înainte,…

- "Din cauza intransigentei democratilor asupra Securitatii Frontierelor si importantei deosebite a Sigurantei pentru Natiunea noastra, cu tot respectul, eu anulez deplasarea mea foarte importanta la Davos, Elvetia, pentru Forumul Economic Mondial", a anuntat Trump intr-o postare pe Twitter, citata…

- Presedintele american Donald Trump si-a anulat joi deplasarea planificata in cursul acestei luni pentru a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos in Elvetia, pe fondul continuarii paraliziei partiale guvernamentale, asa-numitul "shutdown", in Statele Unite. "Din cauza intransigentei democratilor…

- Adolescenta saudita Rahaf Mohammed al-Qunun a primit statutul de refugiata din partea ONU, iar acum guvernul australian ii va analiza cererea de azil, conform Departamentului de Afaceri Interne al tarii, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș…