'Atmosfera a fost constructiva', a comentat Abbas Araqchi, negociatorul-sef al Iranului in problema nucleara. 'Discutiile au fost bune. Nu pot spune ca am rezolvat totul, pot spune ca au fost multe implicatii', a declarat acesta. Aceasta reuniune de urgenta de la Viena, sediul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), unde acordul a fost semnat in iulie 2015, a fost convocata in contextul tensiunilor in crestere intre Iran si occidentali, in special Statele Unite. 'Asa cum am spus, vom continua sa ne reducem angajamentele fata de acord pana cand europenii vor garanta interesele…