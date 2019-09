Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca va ajunge din nou in Casa Ororilor. El a fost transferat in aceasta dimineata in arestul din Slatina unde isi va petrece urmatoarele patru nopti. Luni, impreuna cu procurorii DIICOT si cu ofiterii criminalisti va merge inapoi la Caracal pentru reconstituire.

- Mama Luizei Melencu, fata in varsta de 18 ani disparuta in luna aprilie, in Caracal, despre care criminalul Gheorghe Dinca a spus ca ar fi ucis-o, a primit, astazi, o scrisoare de la un detinut aflat in penitenciarului Craiova, potrivit observator.tv.Detinutul i-a explicat mamei Luizei, in…

- Avocatul familiei Luizei Melencu a anuntat marti, 27 august 2019, ca a depus o plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca, dupa ce s-au constatat mai multe inadvertente in declaratii, in urma coroborarii cu alte probe adunate in dosar.

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de Poliție judiciara, a declarat ca incertitudinea persista in cazul din Caracal pe motiv ca niciuna dintre ipotezele de lucru nu este confirmata și nici infirmata. De asemenea, Șuhan nu exclude sa existe și o a treia victima. Fostul polițist afirma ca rezultatul facut public…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandru Maceșanu, a reacționat dupa comunicatul DIICOT cu privire la rezultatele amalizelor cu privire la oasele despre care se credea ca ar fi ale Luizei Melencu, presupusa victima a lui Gheorghe Dinca.„Nu exista nicio proba cu privire la Luiza in afara declarației…

- Inspectia Judiciara a anuntat vineri ca s-a sesizat din oficiu in ceea ce priveste posibile abateri disciplinare in legatura cu modul in care DIICOT Craiova a instrumentat dosarul disparitiei celor doua tinere, Alexandra si Luiza, pe care principalul suspect, Gheorghe Dinca, sustine ca le-a ucis.

- ULUITOR! Dupa lungi interogatorii in care asasinul a spus ca nu le cunoaște pe cele doua fete, el a marturisit tot. Criminalul din Caracal a povestit cu lux de amanunte cum le-a ucis pe Alexandra si Luiza. Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, a declarat ca Gheorghe…

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…