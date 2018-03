Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare stadion din lume se va construi din cauza unui pariu pierdut! Cate locuri va avea colosul. Cel mai mare stadion din lume se va construi intr-o țara fara o mare tradiție fotbalistica, Irak! Acest stadion se va construi din greșeala. Sau, mai exact spus, din pricina unui pariu pierdut. Cel…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- O serie de imagini realizate din satelit arata ca in Coreea de Nord s-a inceput construirea unor monumente pe locurile din care au fost lansate ultimele rachete balistice intercontientale. Imaginile au fost publicate de un al James Martin Center for Nonproliferation Studies, scrie Newsweek. Cele doua…

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, conform Ministerului de Externe din Elvetia, scrie Reuters.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear…

- Coreea de Nord a reluat productia de plutoniu pentru programul de arme nucleare la centrul de cercetare de la Yongbyon, potrivit unor imagini din satelit, au afirmat experti de la Institutul americano-coreean din Washington, relateaza marti dpa.Imaginile datate 17 si 25 februarie arata vapori…

- Coreea de Sud va trimite luni o delegatie la Phenian, condusa de directorul de securitate nationala al tarii, pentru discutii cu oficialii nord-coreeni in legatura cu modalitatile de detensionare a crizei din peninsula si pentru a pregati posibila reluarea a dialogului intre Coreea de Nord si SUA.

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Cei 22 de sportivi din Coreea de Nord pe care liderul Kim Jong-un i-a trimis la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea avea o soarta tragica, daca se intorc acasa fara medalii, scrie DailyMail in ediția online.

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- In contextul Jocurilor Olimpice de Iarna tinute la Phenian, in Coreea de Nord, multa lume se intreaba, retoric sau nu, cum s-a ajuns la aceasta divizare unica in istoria recenta a omenirii a aceleiasi tari. Articolul de fata urmareste...

- Aparitie-soc in timpul meciului de hochei dintre echipa Coreei Unite si Japonia: un imitator la liderului de la Phenian a urcat in tribuna in care se afla grupul de majorete, dupa care a inceput sa danseze si sa faca cu mana spre spectatori. Barbatul care seamana izbitor cu dictatorul nord-coreean …

- Majoretele lui Kim Jong-un au atras atenția tuturor spectatorilor de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, punand in scena un spectacol hipnotizant, dar in spatele caruia toți membrii audienței simțeau ca se ascunde un secret sumbru. Totuși, cum arata povestea de viața a unei femei care a fost un…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca a ales sa o ignore pe Kim Yo Jong, sora liderului regimului de la Phenian, in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza site-ul postului CNN.

- Asa cum a promis anul trecut, conducerea SJU Buzau a decis sa angajeze medici pe perioada determinata la Centrul de Sanatate multifunctional Parscov, trei astfel de posturi fiind scoase la concurs la inceputul acestui an: un post de specialist in Obstetrica-Ginecologie, un altul de specialist O.R.L.…

- Petre Apostol Saptamana trecuta, au inceput probele unei noi editii a Jocurilor Olimpice de Iarna, care se desfasoara la PyeongChang, in Coreea de Sud. Printre sportivii din lotul Romaniei se regasesc si reprezentanti din judetul Prahova, iar primii dintre acestia au fost cei doi concurenti din disciplina…

- Numerosi sud-coreeni raman prudenti dupa vizita istorica, in Coreea de Sud, a surorii liderului Kim Jong-un, intrebandu-se daca zambetul ei era o promisiune sau doar o operatiune de sarm din partea recii dictaturi nord-coreene, scrie AFP. Kim Yo-jong, care a plecat inapoi in Nord duminica, a devenit,…

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de Sud.

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Sora liderului Coreei de Nord, Kim Jong-un, isi va face debutul pe scena lumii cand va vizita Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, potrivit...

- Imaginile din satelit au scos la iveala faptul ca regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord a crescut numarul trupelor care se antreneaza in Phenian. Experții au observat ca se construiesc noi baze la granița cu Coreea de Sud care vor fi folosite pentru adapostirea aeroglisoarelor.

- Kim Jong-un, si sotia lui Ri Sol-ju s-au plimbat, in noaptea de simbata spre duminica, prin Phenian cu un troleibuz, relateaza agentia de presa oficiala Korean Central News Agency (KCNA). Desi nu obisnuieste sa participe la aparitiile publice ale sotului sau, de aceasta data, Ri Sol-ju a fost prezenta.…

- Regimul de la Phenian a lansat un avertisment catre Organizația Națiunilor Unite (ONU) prin ministrul de Externe, amenințand ca țara sa nu va ramane „inactiva”, in timp ce Statele Unite continua exercitiile militare.

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Mesajele de propaganda ale presei oficiale nord-coreene si modul in care este glorificat liderul de la Phenian, Kim Jong-un, care continua sa sfideze comunitatea internationala, au intrat de multe ori in atentia observatorilor, care au subliniat diferentele dintre situatia prezentata de autoritatile…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- In Coreea de Nord se fac pregatiri pentru un nou test nuclear, arata informatii obtinute din imaginile prin satelit, potrivit site-ului de internet 38 North, citat de Yonhap.Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul lui…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- Coreea de Nord și Coreea de Sud au convenit sa poarte discuții militare, potrivit unei declarații comune citate de The Independent. Este pentru prima data in ultimii doi ani cand au loc intrevederi formale intre Seul și Phenian, scrie realitatea.net.

- Kim jong-un implinește 34 de ani, luni, 8 ianuarie, dar data de naștere a liderului suprem al Coreei de Nord este un mister nefiind marcata in calendarele oficiale și nu se organizeaza manifestații publice, scrie The Independent. Cu toate ca in Coreea de Nord cultul personalitații liderului este dus…

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, scrie digi24.ro.Un total de 1.

- Una dintre rachetele balistice lansate anul trecut de regimul de la Phenian a lovit din greșeala un oraș aflat nu departe de capitala Coreei de Nord, potrivit unui raport citat de CNBC. Potrivit unui înalt oficial american citat de publicația The Diplomat, incidentul a avut loc la…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Kim Jong-un ameninta! Donald Trump este principala tinta a liderului nord-coreean. Liderul de la Phenian a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice.A

- Este vorba despre siguranța instalațiilor nucleare nord-coreene. „Iresponsabilitatea lui Kim Jong-un este arhicunoscuta și indica o posibilitate subevaluata și potențial devastatoare: aceea a unui accident nuclear in Coreea de Nord”, se arata intr-un raport 38 North . Altfel spus, cercetatorii se…

- A fost gasit prabusit in apartament, dar medicii nu l-au mai putut salva. Membrul uneia dintre cele mai populare formații din Coreea de Sud a murit subit. Jonghyun, pe numele sau complet Kim Jong-hyun, era unul dintre cei cinci membri ai trupei Shinee, o trupa celebra in Coreea de Sud. Jonghyun avea…