Germania va da bani în plus pentru supravieţuitorii Holocaustului "Guvernul german tocmai ne-a informat ca va face plati suplimentare miilor de supravietuitori ai Holocaustului: sute de euro lunar. Este important. Acesti oameni o merita. Multumesc guvernului german", a spus Netanyahu intr-o inregistrare video si intr-un mesaj difuzat pe Twitter. Acesti bani se adauga asistentei oferite de guvernul israelian, a spus Netanyahu. Ministerul de Finante german a confirmat ca peste 5.000 de persoane vor primi aceste sume platite lunar. Se estimeaza ca 220.000 de supravietuitori ai Holocaustului traiesc inca in Israel, potrivit Ministerului de Finante. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

