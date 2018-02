Germania decide soarta industriei sale auto: Milioane de masini diesel ar putea fi interzise, in urma unei sentinte

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor, a afirmat joi Gottfried Steiner,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat marti un imprumut de 1,5 miliarde euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari…

- Cererea mondiala de aur a coborat cu 7% in 2017, la 4.071,7 tone, cel mai scazut nivel din 2009, in pofida redresarii din trimestrul patru, a anuntat, marti, Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Cererea pentru investitii a scazut cu aproape un sfert, in urma reducerii achizitiilor de metal…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Consiliul Concurentei a anuntat, marti, ca a amendat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 3,29 milioane lei. "In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor pentru pasageri soldate cu victime. Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Grupul Bank of New York Mellon a decis sa inghete active in valoare de 22 de miliarde de dolari apartinand Fondului National Suveran din Kazahstan, ca urmare a unui proces demarat de Anatolie Stati, considerat cel mai bogat om din Republica Moldova, si companiile sale impotriva Guvernului kazah, a declarat…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Autoritatile de la Stockholm au decis sa majoreze varsta minima de pensionare de la 61 la 64 de ani. Hotararea care va intra in vigoare in anul 2026 a fost luata dupa ce ultimele studii au aratat o crestere semnificativa a duratei medii de viata. Suedezii traiesc in prezent cu aproape 2,5…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters.…

- Nissan Motor va incepe testele pe teren pentru masini fara sofer - "taxiuri zburatoare" - la inceputul anului viitor, dupa ce firmele rivale si-au accelerat investitiile in noile tehnologii, transmit AFP si Kyodo. Producatorul auto si compania de jocuri pe telefon DeNA vor dezvolta impreuna…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Airbus SE, Rolls-Royce Plc si Siemens AG au anuntat marti ca vor dezvolta motoare electrice hibride pentru avioane, ca parte a eforturilor de a reduce emisiile. Initial, prin programul E-Fan X vor fi instalate trei motoare electrice la aeronava BAe 146, Siemens, Airbus si Rolls-Royce urmand…

- Peste 260.000 de tranzactii au fost efectuate online in Romania de Black Friday 2017, iar valoarea a depasit 160 de milioane de lei, cu 50% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, reiese din datele publicate, vineri, de catre unul dintre furnizorii de servicii de plata online.…