Gărzile libiene au tras în migranţii care fugeau de loviturile aeriene (raport ONU) Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a publicat joi un raport care precizeaza ca marti au avut loc la Tajoura, in Libia, doua lovituri aeriene - una asupra unui garaj gol si alta asupra unui hangar in care se aflau 120 de refugiati si migranti. In urma atacurilor au fost ucisi 53 de oameni, printre care sase copii. Raportul OCHA arata ca 'exista informatii ca dupa primul impact, garzile au tras in unii refugiati si migranti, in timp ce acestia incercau sa fuga'. Din ruinele constructiei lovite inca se mai recuperau cadavre, deci numarul victimelor ar putea creste,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

