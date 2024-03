În Sicilia, ”apa este aur” Apa este aur! Insula italiana Sicilia se confrunta cu o seceta grava, deoarece lipsa ploilor de iarna a scazut cantitatea de apa din rezervoare, iar locuitorii sunt nevoiti sa se aprovizioneze cu apa potabila, relateaza Reuters . Insula, care a inregistrat un record european de caldura in 2021, 48,8 grade Celsius (119 grade Fahrenheit), a declarat stare de urgenta, zeci de orase au rationalizat apa pentru uz agricol si rezidential si au pus la dispozitie provizii doar o data la doua zile. ”Chiar si prepararea ceaiului din plante sau gatitul de paste devine o munca obositoare”, a spus Maria Maneri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

