- Gabriela Firea considera ca discursul Opozitiei din Consiliu privind problemele RADET ca fiind strigator la cer, deoarece PNL a detinut controlul regiei inainte ca ea sa fie primar, si a asistat pasiv la degradare. Firea mai spune ca nu poate fi rezolvat in 2 ani ce nu s-a facut de la Revolutie.

- Primul sot al Mihaelei Radulescu a fost Bogdan Radulescu, cel de la care actuala vedeta tv a si mostenit numele care a facut-o celebra. Casnicia lor nu a durat mult, circa doi ani, si s-a destramat imediat dupa Revolutie. Amintindu-si despre perioada petrecuta in compania divei de mai tarziu, Bogdan…

- USR sustine ca reteaua RADET crapa pentru ca de doi ani si jumatate se taie banii de investitii destinati modernizarii retelei, astfel ca in acest an doar 2,6 milioane de lei au fost efectiv cheltuiti pentru investitii RADET, in timp ce Catedrala Neamului a primit 45 de milioane lei, iar bugetul…

- Presedintele PNL Bucuresti Cristian Busoi i-a cerut, vineri, primarului general Gabriela Firea, suspendarea de urgența a activitații companiilor municipale in urma deciziei instanței. Liberalul solicita demisia primarului general și a consilierilor care au votat pentru inființarea companiilor, scrie…

- Un subiect de interes pentru locuitorii Capitalei care stau in cladiri “cu bulina”, cum mai sunt cunoscute imobilele incadrate in randul celor cu risc seismic. Dupa ce a subliniat ca dupa Revolutie, adica “in 27 de ani, Primaria Capitalei a consolidat doar 20 de imobile cu risc seismic”, Gabriela Firea…

- La CEX-ul de azi, Liviu Dragnea ar vrea sa excluda din partid cativa „pucisti“ si, in plus, sa-i schimbe pe alti lideri de filiale pe care ii banuieste de tradare. In schimb, Paul Stanescu si Gabriela Firea l-au amenintat pe Dragnea ca, in cazul unor sanctiuni, vor vota motiunea de cenzura a Opozitiei,…

- Bogdan Chirieac a declarat ca primarul Gabriela Firea se afla in imposibilitatea de a-și duce la indeplinire toate planurile. "Doamna Firea nu mai are cum sa termine la timp, pentru 2020, iunie, proiectele pentru bucureșteni. Pentru ca, practic, mai are un an și vreo doua luni la dispoziție.…